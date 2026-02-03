Il 7 febbraio prima finale del Concorso Nazionale “Chicco Bettinardi” per Nuovi Talenti del Jazz Italiano

Sabato 7 febbraio alle ore 21.30, il Milestone Live Club di Piacenza ospita la prima finale del Concorso Nazionale “Chicco Bettinardi” per Nuovi Talenti del Jazz Italiano, appuntamento ormai storico del Piacenza Jazz Fest e uno dei più importanti osservatori dedicati alle giovani generazioni del jazz nel nostro Paese. L’ingresso è libero, con l’invito al pubblico a partecipare numeroso per sostenere dal vivo il jazz italiano che cresce.

La serata sarà dedicata alla Sezione A – Solisti, e vedrà salire sul palco cinque giovani musicisti under 30, selezionati da una giuria di esperti tra decine di candidature provenienti da tutta Italia. Un’occasione preziosa per ascoltare linguaggi, personalità e percorsi artistici differenti, accomunati da un alto livello tecnico e creativo. Da segnalare, dopo molti anni, la presenza di una musicista donna tra i finalisti, segno di un panorama che, seppur lentamente, si apre a una maggiore pluralità di voci.

I finalisti della serata, in rigoroso ordine alfabetico, sono: Nicola D’Auria (vibrafono), classe 2001, musicista versatile con un solido background tra jazz e musica contemporanea, già vincitore di importanti premi nazionali e collaboratore di orchestre e ensemble di primo piano.

Vincenzo Di Gioia (sax contralto), classe 2003, cresciuto tra big band e conservatorio, già protagonista di importanti collaborazioni e riconoscimenti in ambito jazzistico nazionale.

Nicolò Di Pasqua (pianoforte), diplomato con lode al Conservatorio di Torino, attivo nei principali festival jazz italiani e vincitore nel 2025 del concorso “Il Genio di Eddie Lang” con il suo quartetto.

Vitantonio Gasparro (vibrafono), tra i nomi emergenti più segnalati degli ultimi anni, pluripremiato in concorsi nazionali e internazionali e autore di un primo album da leader.

Sonia Infriccioli (chitarra), giovane chitarrista formatasi al Conservatorio di Torino, vincitrice di borse di studio e premi al talento, già attiva come leader e sideman in contesti festivalieri di rilievo.

I concorrenti si esibiranno con tre brani ciascuno, affiancati dalla sezione ritmica composta da Andrea Pozza al pianoforte, Attilio Zanchi al contrabbasso e Massimo Manzi alla batteria, davanti alla giuria, presieduta dallo stesso Zanchi, e al pubblico, che come da tradizione assegnerà anche il premio del pubblico. Accanto a questo premio, dal forte valore simbolico e di partecipazione, il Concorso Bettinardi prevede premi di rilevante valore artistico e professionale: due premi in denaro di diversa entità ma, soprattutto, al primo classificato offre l’opportunità di suonare nel cartellone principale del festival dell’anno successivo, accanto ai grandi nomi di rilievo internazionale. Un’opportunità unica che rende il concorso particolarmente interessante.

Il Concorso “Chicco Bettinardi” conferma così la sua vocazione originaria: scoprire, valorizzare e accompagnare i giovani musicisti in un percorso di crescita artistica, offrendo loro visibilità, occasioni professionali e un confronto diretto con addetti ai lavori e appassionati.

Un invito aperto a tutti: entrare al Milestone, ascoltare, curiosare, tifare, e contribuire in prima persona a sostenere il futuro del jazz italiano.

La longevità del Concorso Bettinardi è resa possibile non solo dal lavoro operativo e di coordinamento del Piacenza Jazz Club ma anche dal supporto di alcune realtà che credono nei giovani e nelle occasioni vere per farne emergere il talento e accompagnarne la crescita artistica. In particolare, il concorso è sostenuto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, dal FNSV – Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura, dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Piacenza e da Yamaha Music Europe, partner che condividono una visione di lungo periodo fondata su qualità, formazione e opportunità reali per le nuove generazioni.

Per maggiori informazioni si può scrivere all’indirizzo info@piacenzajazzclub.it, telefonare al numero 0523.579034, visitare il sito internet www.piacenzajazzclub.it oppure sulle pagine social del Piacenza Jazz Fest.

