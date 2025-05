Il Conclave del 78, quello doppio a cui parteciparono 4 Cardinali Piacentini, un evento unico nella storia della Chiesa – AUDIO

Nel 1978 si tennero 2 conclavi. Il 25 e 26 agosto, a seguito della morte di Papa Paolo VI nella Cappella Sistina ci fu il primo e, dopo quattro scrutini, venne eletto papa il cardinale Albino Luciani, patriarca di Venezia, che assunse il nome di Giovanni Paolo I. Nell’ottobre successivo, dal 14 al 16, si tenne un secondo conclave a seguito della morte improvvisa, dopo soli 33 giorni di pontificato, di papa Giovanni Paolo I, avvenuta il 28 settembre dello stesso anno. Dopo otto scrutini, è eletto papa il cardinale polacco Karol Wojtyła, arcivescovo di Cracovia, che assunse il nome di Giovanni Paolo II.

“ Nel 78 ci sono addirittura due conclavi – racconta il giornalista e scrittore Gian Francesco Tiramani – perché il primo, quello di agosto è quello in cui viene eletto Papa Luciani che poi sappiamo visse solo 33 giorni, ad ottobre ne fecero un altro nel quale venne indicato Carol Woytila. In questi due conclavi si è verificato un caso che non posso affermarlo con certezza assoluta, ma penso che sia quasi unico nella storia della Chiesa tra i Cardinali elettori ce n’erano quattro della stessa diocesi quella di Piacenza”.

“I quattro Cardinali elettori, Mario Nasalli Rocca che era stato nominato cardinale nel 69, Opilio Rossi diventato cardinale nel 76 poi Antonio Samore che è stato fatto cardinale nel 67 e il Morfassino Silvio Oddi che era stato fatto cardinale nel concistoro del 69. I 4 parteciparono ad anetrambe i Conclavi perché erano molto vicini tra loro, ma qualche mese dopo proprio Giovanni Paolo II fece cardinale anche Agostino Casaroli che divenne segretario di Stato e più avanti si aggiunse un altro Cardinale piacentino nel 1994 Ersilio Tonini arcivesco di Ravenna.

“Il collegio Alberoni era chiamato la fabbrica dei cardinali perché formava la parte teologica dei sacerdoti, è sempre risultato un’eccellenza nel percorso di formazione dei porporati. Da lì sono usciti tantissimi Cardinali della storia oltre a quelli che ho nominato, era una scuola veramente molto profonda sia dal punto di vista teologico ma anche dal punto di vista degli incarichi. I Cardinali usciti dall’Alberoni ebbero incarichi importanti parliamo di diplomazia, Casaroli fu segretario di Stato e gestì tutta la fase storica importante con Lech Walesa , la Perestroika, l’unificazione dell’Europa, la caduta del muro di Berlino anche Silvio Oddi ebbe il primo incarico da diplomatico a 26 anni con la prima missione in Iran, il collegio Alberoni ha lasciato il segno”.

“Silvio Oddi nel conclave dell’agosto del 1978 era tra i dodici papabili e ancora oggi si conferma l’ipotesi che chi entra Papa in conclave esce Cardinale, non venne eletto. Le sue quotazioni erano molto alte tant’è che la RAI allora fece una una scheda di presentazione individuale per i dodici papabili, ero giovanissimo avevo 21 anni avevo già iniziato a collaborare con la RAI e organizzammo a Morfasso un’intervista telefonica con il fratello del Cardinale Oddi, Giovanni, un amico di famiglia che venne a casa nostra per fare questo collegamento telefonico”.

“Nella scheda di preparazione avevo sottolineato ai giornalisti di Roma che Oddi era una persona veramente tra la gente, perché appena poteva veniva a Morfasso smetteva gli abiti cardinalizi indossava la tonaca nera da paroco e stava insieme alla gente, lo aiutava anche il fatto che la sua famiglia aveva un bar e quindi lui era solito giocare a scoppa con i morfassini e giocare a bocce. Durante l’intervista al fratello il giornalista gli ricordò questa cosa , purtroppo il fratello reagì malissimo si arrabbiò tantissimo chiuse la comunicazione e l’intervista rimase a metà, la scheda di Oddi la completammo poi con altre informazioni.

“Il primo Conclave è dal 25 al 26 agosto tra l’altro un agosto molto caldo come oggi vennero sigillati anche i locali dove dormivano i cardinali, sigillarono anche le finestre, qualche cardinale senza fare il nome rupe i sigilli per poter avere un ricambio d’aria Oddi raccontava che era veramente molto difficile vivere in quelle condizioni”.