Il Fiorenzuola torna alla vittoria: 2-0 sulla Fidentina Borgo San Donnino

Il Fiorenzuola torna al Velodromo Pavesi per provare a scacciare la mini crisi da 3 sconfitte consecutive, e lo fa nel derby della Via Emilia affrontando la Fidentina Borgo San Donnino, squadra al 9° posto in classifica con 38 punti al proprio attivo.
La cronaca
Mister Araldi ridisegna la squadra dopo la debacle contro il Real Formigine, inserendo ben 6 giocatori nuovi in formazione nel suo 3-5-2; dal canto proprio, la Fidentina prova ad iniziare la partita tenendo il baricentro altro con un modulo di gioco speculare, cercando di abbassare in zona di costruzione Marzoli per trovare soluzioni offensive.
Il Fiorenzuola passa al primo affondo, con Caradonna che crossa dal fondo sulla destra e trova l’inserimento di testa al centro dell’area di Macchioni, che mette alle spalle dell’incolpevole Mora. 1-0 al 10’.
La Fidentina Borgo San Donnino prova a rispondere al 13’ con Pasaro, che dai 20 metri scaglia il sinistro su cui Cantoni respinge con i pugni sulla sua destra.
Caradonna è una spina nel fianco della Fidentina, ma in ripartenza proprio sulla destra la Fidentina trova un buco nella difesa rossonera al 22’, con Araldi L. che si invola verso la porta ma viene contratto in angolo da un super intervento di Cantoni.
Bandaogo in transizione offensiva di 3 contro 2 sceglie la soluzione più difficile servendo Iori al 33’ e perdendo l’occasione propizia, mentre al 36’ è Dodi di testa a costringere all’interveto in due tempi di Cantoni sul cross di Visconti.
Secondo tempo
I rossoneri vanno all’intervallo sopra di un goal, e trovano al 56’ il raddoppio: un pallone scodellato al centro dell’area della Fidentina viene goffamente intercettato con il braccio da parte di Visconti, con il direttore di gara Romini da Ravenna che non può esimersi dal concedere il rigore al Fiorenzuola. Sul dischetto va Antenucci, che chiude il suo destro all’angolino, là dove Mora può solo intuire ma non arrivarci. 2-0.
La partita, già senza un ritmo infermale, abbassa nuovamente di giri, con il Fiorenzuola che nel classico gioco delle parti cerca di smorzare il ritmo, mentre la Fidentina Borgo San Donnino prova a trovare lanci lunghi in vista delle proprie punte.
Al 72’ una delle giocate più belle della partita, con il neo entrato Pertica che dalla destra crossa forte e teso sul primo palo, con Piro che in torsione di testa sul primo palo colpisce in pieno il palo.
Morrone al 79’ riceve il rilancio lungo da Cantoni e trova un buco nella retroguardia ospite, ma il suo tiro trova l’opposizione con le dita in angolo di Mora.
La partita scivola via tra una girandola di cambi che vanno a rendere la contesa sempre più intermittente. Non si segnalano altre occasioni, ed al termine dei 5 minuti di recupero decretati il Fiorenzuola di Mister Araldi certifica il ritorno alla vittoria, issandosi a quota 59 punti in attesa delle partite di domani e pronto ora ad affrontare la sfida di domenica prossima sul campo della Bobbiese.
U.S. Fiorenzuola vs Fidentina Borgo San Donnino 2-0
U.S. Fiorenzuola: Cantoni, Dellagiovanna, Macchioni, La Vigna, Varoli, Benedetti ©, Caradonna (70’ Pertica), Bandaogo (65’ Morrone), Antenucci (90’ Pinelli), Mata (83’ Postiglioni), Iori (63’ Piro). All. Araldi. A disposizione: Burigana, Zucchini, Parisi, Forte.
Fidentina Borgo San Donnino: Mora, Visconti ©, Petrelli (87’ Padulo), Dodi (55’ Censi), Solegaroli (75’ Calzetti), Galletti, Pasaro, Varani, Marzoli (74’ Labriola), Araldi L. (74’ Manzotti), Bocchialini. All. Montanini. A disposizione: Dondi, Agostinelli, Nocciolini, Bandaogo A.F..
Reti: 10’ Macchioni (F); 56’ rig. Antenucci (F)