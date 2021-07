Il Garilli diventa “americano”: è tutto pronto per l’Italian Bowl tra Milano e Parma

Weekend a tutto Football Americano per Piacenza e lo stadio Garilli. Si parte venerdì sera con la finalissima di seconda divisione, Silver Bowl, tra i Vipers Modena e i Giaguari Torino.

Il clou è in programma sempre al Garilli sabato sera, con la finale della 40esima edizione dell’Italian Bowl tra i Seamen Milano e Panthers Parma. Per entrambe le partite il fischio d’inizio è fissato alle ore 21. I Panthers Parma arrivano invece all’appuntamento da imbattuti e forse sono un filo favoriti avendo battuto i Seamen due volte in stagione.

L’evento sarà senz’altro una bella vetrina per la nostra città, basti considerare che sono ben 21 i fotografi e le testate di settore accreditate per l’Italian Bowl. Sempre il Football Americano tornerà al Garilli il prossimo 7 agosto per la semifinale europea Italia-Francia.

I biglietti sono in vendita solo ONLINE sul portale di Do It Yourself al link qui. E la biglietteria ‘virtuale’ resterà aperta per tutta la durata degli eventi. Qui potrete anche verificare l’attuale disponibilità. Il tempo stringe e i posti rimasti sono pochi. Qui l’autocertificazione per accedere al Garilli. La cassa per il ritiro accrediti aprirà invece alle ore 18 di venerdì e di sabato.

Qui le info per vedere l’evento in Straming