“Il nuovo (dis)ordine mondiale”, incontro a Piacenza il 10 aprile. Il Prof Timpano: “All’Europa serve un assetto politico unitario”

“Il nuovo (dis)ordine mondiale”: è questo il tema dell’incontro in programma giovedì 10 aprile alle ore 18 al Seminario vescovile di via Scalabrini 67 a Piacenza con il prof. Francesco Timpano, docente di politica economica alla Facoltà di economia e giurisprudenza dell’Università Cattolica di Piacenza.

Il docente offrirà una lettura economica dell’attuale situazione mondiale che vede da un lato le guerre in corso tra Russia e Ucraina e a Gaza, dall’altro il dramma dell’emigrazione e lo scontro/confronto tra potenze economiche, dalla Cina all’India, dagli Stati Uniti all’Europa. L’iniziativa è promossa dal settimanale Il Nuovo Giornale, Mcl, Acli e Punto Incontro.

“Fino a che l’Europa – è l’analisi del prof. Timpano – non si darà un assetto politico unitario, ogni questione sarà difficile. Dobbiamo decidere se andare avanti come Paesi che negoziano singolarmente o se vogliamo qualificarci come un soggetto politico unico nella scena internazionale. Se uno non vuole l’Europa unita, questa sarà debole. Se non hai un governo unitario, non puoi avere un esercito unitario. Vedo all’orizzonte molte difficoltà perché in molti Paesi stanno vincendo partiti e coalizioni che non sono disponibili a cedere sovranità all’Europa”.