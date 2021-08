Il Piacenza festeggia l’ultimo impegno pre-stagionale con 4 gol all’AC Leon

Ultimo impegno pre-stagionale per il Piacenza Calcio, impegnato al “Bertocchi” contro i brianzoli dell’AC Leon, squadra militante in serie D. Mister Scazzola coglie l’occasione per lanciare dal primo minuto il neo arrivato Armini oltre che oliare gli ultimi meccanismi in vista del debutto in coppa Italia di domenica prossima. Primo tempo che parte fortissimo, nel gran caldo, con Corbari che al 3’ di testa sblocca da situazione di calcio d’angolo. In fotocopia il raddoppio al 12’ con Parisi, sempre di testa a siglare il raddoppio.

Spazio al 45’ per il gol di Moreo, calcio di rigore, che manda le squadre alla pausa col minimo scarto. Nella ripresa il Piace sfrutta i cambi, Lamesta molto ispirato, andando a segno ancora per due volte nei primi 20’ con Lamesta, al volo di mancino su assist Burgio, e con Codromaz bravo a convertire sotto porta sempre da calcio da fermo. Nonostante le ripetute occasioni da rete finisce 4-1 per i biancorossi. Ottima prova dei ragazzi di mister Scazzola e testa al primo impegno stagionale di domenica 22.

PIACENZA (3-4-3): pt. Stucchi ; Armini, Codromaz, Marchi; Parisi, Corbari, Suljic, Giordano; Gonzi, Dubickas, Burgio. All: Scazzola

St. Libertazzi, Nava, Tafa, Boffini; Zambruno, Bobb, ZIliotti, Cloralio; Spini, Gissi, Lamesta A disposizione: Galletti, Borsatti, Compaore

AC LEON: Fontana,Villa, Beneruso, Leotta, Scaccabarozzi, Concina, Ronchi, Achenza, Marinoni, Moreo, Paparella. All.: Motta

A disposizione: Pulze, Bonsi, Garcea, Martignoni, Ferrè, Marzullo, Vavassori, Schiavo, Bonseri

Marcatori: 3’ Corbari, 12’ Parisi, 45’ Moreo rig. (L), 66’ Codromaz, 76’ Lamesta