Il Piacenza perde l’amichevole con il Monza, ma il primo test è incoraggiante. Zunno in gol

Vittoria per il Monza in amichevole contro il Piacenza. Gli uomini di Stroppa trovano il primo gol di Ranocchia e si godono l’esordio di Sensi nella ripresa; finisce 4-1 a Monzello, con le reti di Valoti, Mota Carvalho, Ranocchia e Siatounis, mentre per gli ospiti va a segno Zunno. Di seguito la cronaca e il tabellino di Monza-Piacenza.

La gara si sblocca dopo appena 3′: cross di Birindelli, colpo di testa di Valoti e rete dell’1-0. Al 33′ Mota Carvalho sfrutta al meglio un calcio di punizione battuto da Barberis e sigla il raddoppio; nel finale del primo tempo Zunno accorcia le distanze, si va al riposo sul 2-1. Al 53′ Ranocchio con un gran colpo di testa riporta i brianzoli avanti di 2 gol; entra anche Sensi, che si rende protagonista di alcune belle giocate, ma a chiudere il match è Siatounis, che con un sinistro angolato fissa il risultato di Monza-Piacenza sul 4-1.

MONZA-PIACENZA 4-1

MARCATORI: 3′ Valoti, 33′ Mota, 46′ Zunno, 53′ Ranocchia, 80′ Siatounis

MONZA 1° TEMPO (3-5-2): Di Gregorio; Antov, Ranocchia, Carboni; Birindelli, Colpani, Barberis, Valoti, D’Alessandro; Mota, Vignato. All.: Stroppa

MONZA 2° TEMPO (3-5-2): Sorrentino; Antov (60′ Bettella), Ranocchia (60′ Marrone), Caldirola; Birindelli (60′ Molina), Ciurria, Barberis (60′ Siatounis), Valoti (60′ Sensi), D’Alessandro (60′ Carlos Augusto); Mota (60′ Mancuso), Gytkjaer.

PIACENZA (4-4-2): Rinaldi; Parisi, Nava, Cosenza, Rizza; Munari, Suljic, Nelli, Zunno; Dubickas, Cesarini. All.: Scalise.