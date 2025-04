Il Pod – Italian Podcast Awards, torna a Piacenza il premio nazionale per i migliori podcast: 11 maggio al Teatro Municipale – AUDIO

Torna l’atteso appuntamento per tutti gli appassionati del mondo del podcasting: l’edizione 2025 de Il Pod – l’Italian Podcast Awards, il primo premio nazionale dedicato ai migliori podcast italiani, arriva a Piacenza nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 maggio 2025.

Non solo un momento di premiazione, ma un intero weekend dedicato alla forma di comunicazione più appassionante degli ultimi anni, con il PodLab – due giornate di incontri, workshop e lezioni aperte – negli spazi della Sede CAI e di Giardini Sonori (alla Cavallerizza) e con una serata finale al Teatro Municipale, durante la quale saranno proclamati i migliori podcast del 2024, insieme agli ospiti Francesco Costa e Valerio Nicolosi.

L’edizione 2025

La partecipazione a Il Pod – Italian podcast awards è gratuita, sia per quanto concerne la serata di premiazione sia per le attività previste dal PodLab (80 posti disponibili di cui 25 a riservati alle e agli abitanti di Piacenza) e per prendervi parte è necessario registrarsi tramite il sito www.ilpod.it. Dopo il successo dello scorso anno, per la IV edizione si conferma Piacenza la città ospite del Premio, promosso da Rete Cultura Piacenza, realizzato in collaborazione con il Comune di Piacenza, con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e realizzato dalla Fondazione Teatri di Piacenza.

Alla guida dell’edizione 2025 la nuova direzione artistica di Rossella Pivanti, Podcast producer, animatrice del premio Il Pod – Italian Podcast Awards sin dal suo esordio, fondatrice di PodNest Academy e co-fondatrice di Baby Hurricane, etichetta indipendente di produzione di podcast e audiodocumentari. Insieme a Pivanti, Maura Gancitano e Andrea Colamedici, filosofi e scrittori, creatori del progetto di divulgazione culturale Tlon e fondatori, con il podcast producer Fabio Ragazzo, de Il Pod – Italian Podcast Awards,organizzeranno gli appuntamenti della due giorni nata per mettere in luce i tanti progetti di qualità fioriti durante l’anno, rafforzando la comunità di chi ascolta podcast ogni giorno e, insieme, la rete sempre più partecipata dei podcaster.

Sono 15 le categorie in concorso e 4 i super premi: il Podcast dell’Anno, il premio più prestigioso, assegnato dalla giuria al migliore podcast che sia stato pubblicato nel 2024, il Premio Piacenza per il podcast rivelazione, assegnato dalla città emiliana che ospita la manifestazione e scelto tra tutti i candidati, il Premio del Pubblico, votato online sul sito del premio dalla community di ascoltatrici e ascoltatori, e il Premio Storia del podcast, dedicato a un contenuto che ha fatto la storiaancor prima che il Il Pod nascesse.

IL POD LAB ALLA CAVALLERIZZA – 10 e 11 MAGGIO

Ma l’Italian Podcast Awards va oltre la premiazione, confermandosi l’appuntamento più importante in Italia per il racconto e la valorizzazione dei contenuti più interessanti del medium che ogni anno cresce in termini di creatività e di pubblico. Il 10 e 11 maggio, gli spazi della Sede CAI e di Giardini Sonori, nello storico complesso della Cavallerizza, ospiteranno il PodLab, il laboratorio intensivo di podcasting condotto da grandi addetti ai lavori, tra cui Andrea Borgnino di RaiPlaySound; Alicia Fasser e Francesco Bono di Audible; Olimpia Manzoni e Francesco Buccino di Spotify.

SERATA FINALE – DOMENICA 11 MAGGIO ORE 20.30

La serata di premiazioni degli Italian Podcast Awards si terrà nel Teatro Municipale di Piacenza – che nel 2024 ha celebrato i 220 anni di storia. Ad aprire la serata, alle ore 20,30, l’atteso dialogo tra i giornalisti Francesco Costa e Valerio Nicolosi con la conduzione di Maura Gancitano, scrittrice, filosofa e fondatrice de Il Pod – Italian Podcast Awards, mentre alle ore 21 prenderanno il via le premiazioni e saranno rivelati i migliori podcast del 2024.

Per l’edizione 2025 sono state 855 le candidature ricevute da Il Pod – Italian Podcast awards: un numero che fa capire quanto il podcasting stia crescendo in Italia, mentre le 15 le categorie tematiche in concorso sono 15: Benessere, Business, Comedy, Cultura, Diversity, Documentario, Indie-Formazione, Indie-Intrattenimento, Indie-Narrazione, News, Script, Sound Design, Talk, True Crime e Videopodcast. Per ognuna di queste verranno scelti i vincitori d’oro, d’argento e di bronzo: i primi classificati per ciascuna categoria concorreranno al Premio Podcast dell’Anno, conferito dalla giuria al miglior podcast pubblicato nel 2024.

LA GIURIA

A selezionare finalisti e vincitori de Il Pod una giuria d’eccezione, composta da professioniste e professionisti dell’industria del podcasting e da una selezione di vincitrici e vincitori della passata edizione de Il Pod. Nomi quali Andrea Borgnino, giornalista e responsabile di RaiPlay Sound; Vins Gallico, scrittore e coordinatore di Fandango Podcast.

Paolo Girella, redattore e produttore di Emons; la giornalista, blogger e podcaster indie Federica Capozzi; e ancora Samuele Sciarrillo, vincitore lo scorso anno delle categorie Indie Narrazione, Indie dell’anno e il primo premio della categoria Documentario.

Il giornalista Carlo Annese fondatore di Piano P; Giulio Gaudiano, conduttore di “StrategiaDigitale.info”, il primo podcast business in Italia e Presidente di ASSIPOD.org – Associazione Italiana Podcasting; i vincitori della categoria Indie Intrattenimento de Il Pod 2024 Brutto, un podcast bello; Gaia Passamonti, storytelling strategist, co-fondatrice dell’agenzia della podcast factory Storie avvolgibili.

Andrea Maltagliati, Head of production di VOIS, Alicia Fasser, Audible Original Producer per l’Italia, Giacomo De Poli, Direttore artistico di LifeGate Radio, il giornalista e reporter Valerio Nicolosi, che ogni mattina racconta il mondo nel podcast Scanner.

Gianluca Gazzoli, dopo anni in radio e tv è oggi uno dei conduttori più versatili e seguiti nel mondo del podcast con Passa al BSMT; il giornalista, autore e sound designer Paolo Buzzone, co-fondatore della casa di produzione Audio Tales; il poliedrico Daniele Vaschi, podcaster e produttore, ma anche deejay, musicista e creativo; Alessandra Scaglioni, giornalista di Radio 24 e Ilaria Potenza, anche lei giornalista, si occupa soprattutto di Europa ed esplorazioni e infine la scrittrice e podcaster Loretta de Costa Perrone.

IL PROGRAMMA DEL PODLAB: incontri, workshop e lezioni aperte

Tantissimi gli appuntamenti previsti per le due giornate tra workshop e lezioni aperte. Come spiega Rossella Pivanti, direttrice artistica di questa edizione: «Il PodLab sarà un’occasione imperdibile per avere un quadro completo sul mercato podcast attuale. Strutturato come un viaggio all’interno di questo mondo, permette di imparare e aggiornarsi ma soprattutto di lavorare a stretto contatto con i maggiori player di settore. È davvero la prima volta che viene organizzato un percorso di questo livello».

Il programma del PodLab, dedicato ai diversi momenti della creazione del podcast, ha inizio la mattina di sabato 10 maggio: alle 10.30, con Rossana De Michele, fondatrice di StorieLibere.fm, ci concentreremo sull’importanza della scrittura del podcast, nell’incontro “Scritto a voce”. Subito dopo, alle 11.30 la nuova direttrice artistica de Il Pod, Rossella Pivanti, proporrà una lectio su come strutturare il progetto podcast; a seguire, alle 14.30, Andrea Borgnino, responsabile di RaiPlaySound, autore di programmi radiofonici, ci porterà a scoprire i parallelismi e le differenze tra radio e podcast, ripercorrendo la storia della relazione tra i due media; e infine, alle 16.30, Paolo Buzzone, autore di Radio24 e fondatore della casa di produzione podcast AudioTales, condurrà la lezione su registrazione e montaggio, spiegando nello specifico il software e l’uso degli strumenti di lavoro principali.

Il seminario di Valerio Nicolosi

Ultimo, imperdibile, appuntamento della giornata è il seminario sul reportage dal vivo a cura di Valerio Nicolosi, giornalista, reporter e fotografo, da anni impegnato nel racconto del sociale e delle rotte migratorie verso l’Europa, autore e voce di Scanner, la rassegna di informazione di Storytel.

Domenica 11 maggio il programma avrà inizio alle 10.30 con l’incontro di Spotify Italia sulla distribuzione, monetizzazione, promozione e community dei podcast, seguito dall’incontro a cura di Audible sulle serie audio, adattamenti e drammatizzazioni.

Nel pomeriggio avranno inizio i workshop di gruppo supervisionati da Rossella Pivanti e Paolo Buzzone per la creazione del podcast. I gruppi lavoreranno sulla scrittura, la registrazione, la sonorizzazione e il montaggio di un vero e proprio trailer.

Tutto il programma è consultabile su ilpod.it e su tlon.it

Il Pod

Il Pod, Italian Podcast Awards è ideato da Maura Gancitano, Andrea Colamedici e Fabio Ragazzo. La direzione artistica è di Rossella Pivanti. Il premio è realizzato dalla Fondazione Teatri di Piacenza e promosso da Rete Cultura Piacenza che comprende Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio dell’Emilia, Diocesi di Piacenza-Bobbio.

Si ringraziano: Mario Magnelli e Renza Malchiodi, assieme a tutta la Rete Cultura Piacenza; Fedro Cooperativa; 3D Italy e Calico Agency; e Chiara Delogu e Federica Mazzata per la segreteria organizzativa.