Il premio Pulcheria 2026 alla cantautrice Maria Antonietta, una serata all’insegna della musica e del dialogo – FOTO

Una serata all’insegna della musica e del dialogo quella andata in scena nell’ambito di Pulcheria 2026, che ha visto alternarsi sul palco giovani talenti e protagonisti della scena cantautorale italiana.

Ad aprire l’evento è stato il concerto jazz del duo formato dagli allievi del Conservatorio Nicolini, Gaia Finazzi alla voce e Arturo Nuara al pianoforte. I due musicisti hanno proposto tre brani, concludendo con un omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni sulle note di Senza fine.

La serata è proseguita con i saluti istituzionali di Serena Groppelli, assessora alle Pari Opportunità del Comune di Piacenza, Giovanna Palladini in rappresentanza della Fondazione di Piacenza e Vigevano e Samantha Oldani, direttrice artistica della rassegna.

A introdurre il momento centrale è stata Serena Solimeo, speaker di Radio Sound, che ha presentato la cantautrice Maria Antonietta insieme al musicista Daniele Rossi, impegnato al pianoforte e alla chitarra.

Il talk si è sviluppato in un dialogo arricchito da tre inserti musicali, durante i quali sono stati eseguiti diversi brani tratti dai suoi album, tra cui anche una versione acustica inedita del pezzo presentato al Festival di Sanremo.

Gran finale con la consegna del Premio Pulcheria 2026 a Maria Antonietta, con la seguente motivazione: “Per aver dato nuova voce al cantautorato femminile, trasformando parole e musica in uno spazio di libertà, consapevolezza e ispirazione per le nuove generazioni”.

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