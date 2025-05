Il successo della Placentia Half Marathon 2025, Confalonieri: “Raggiunti tutti gli obiettivi, edizione magica tra sport e musica” – AUDIO

Il successo della Placentia Half Marathon 2025, Confalonieri: “Raggiunti tutti gli obiettivi, edizione magica tra sport e musica”. Il giorno dopo la conclusione della manifestazione, e dei suoi tanti eventi collaterali, Sandro Confalonieri ha fatto il punto sulla 28esima edizione di un evento nel cuore dei piacentini diventato negli anni un’ eccellenza della città.

E’ stata una manifestazione veramente speciale, molto partecipata. I nostri obiettivi sono stati tutti raggiunti, come la partecipazione del 10% in più degli atleti agonisti. Da segnalare la conferma della grande partecipazione a tutti gli eventi collaterali, le novità di quest’anno e soprattutto la parte strepitosa di Radio Sound. Ringrazio davvero tutto lo staff, che ha portato un valore aggiunto alla nostra manifestazione che non avevamo mai avuto in quasi 30 anni di vita. Sono stati momenti strepitosi.

Una manifestazione ormai completa in ogni parte

È vero, e la parte musicale ha distinto l’evento della ventottesima edizione. Siamo stati fortunati anche per il bel tempo. Inoltre mettere insieme la parte dedicata alla raccolta di fondi per per La Casa di Iris, Hospice di Piacenza, con la parte food e la musica al centro Maratona ha fatto la differenza. Bellissimo vedere anche tante persone arrivate da fuori Piacenza, da Lombardia, da Liguria, dal Veneto erano tutti entusiasti. Non lo so, c’era qualcosa di magico davvero che ha distinto questa bella edizione.

