Al Teatro Filodrammatici di Piacenza in scena il 24 marzo “Ilva Football Club”

La storia della più grande acciaieria d’Europa s’intreccia alla leggenda di una piccola squadra nata proprio sotto le ciminiere dell’Ilva di Taranto. Va in scena martedì 24 marzo alle ore 21 al Teatro Filodrammatici di Piacenza “ILVA FOOTBALL CLUB”, una creazione di Usine Baug & Fratelli Maniglio, nella rassegna di teatro contemporaneo L’ALTRA SCENA curato da Jacopo Maj, inserito nella Stagione di Prosa 2025/2026 proposta da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren.

E per l’occasione si rinnova la collaborazione con la Camera del Lavoro di Piacenza dopo l’esperienza realizzata nel settembre 2024 per il Festival “L’altra scena” in occasione dello spettacolo di Kepler 452 “IL CAPITALE – Un libro che ancora non abbiamo letto”: CGIL e FLAI Piacenza infatti invitano a teatro tesserati e simpatizzanti mettendo a disposizione un certo numero di biglietti per “ILVA FOOTBALL CLUB”, spettacolo che racconta la storia di una città sacrificabile – oggi Taranto ma domani potrebbe essere un’altra città – mostrandoci come ciò che accade ci riguarda molto più di quanto immaginiamo.

Nel 2022 un rapporto dell’ONU inserisce Taranto tra le zona di Sacrificio. Le zone di sacrificio sono quei luoghi ritenuti sacrificabili in nome del progresso o della produzione di beni di consumo e “rappresentano la peggiore negligenza immaginabile dell’obbligo di uno Stato di rispettare, proteggere e realizzare il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile”. I più giovani in particolare sono vulnerabili agli effetti negativi sulla salute dell’esposizione all’inquinamento e alle sostanze tossiche che causano più di 1 milione di morti premature tra i bambini sotto i 5 anni. Da qui parte la ricerca. “ILVA FOOTBALL CLUB” nasce da un dettagliato lavoro di indagine: tutti i testi sono tratti da archivi storici, documentari e interviste fatte a Taranto. La compagnia ha avuto la fortuna di poter lavorare attivamente sul territorio anche grazie all’accoglienza della Cooperativa Teatrale Crest, situata proprio nel quartiere Tamburi di Taranto, e alla partecipazione di Pietro Pingitore in qualità di documentarista e antropologo visuale. “ILVA FOOTBALL CLUB” utilizza la narrazione calcistica (rendendola accattivante anche per i non calciofili) per raccontare la vita e la storia della città di Taranto, strettamente legata alla storia dell’ex Ilva: l’acciaieria più grande e più inquinante d’Europa. Con leggerezza e ironia lo spettacolo analizza la storia di oltre 60 anni del centro siderurgico, mostrando come la promessa di progresso e prosperità si siano lentamente trasformate in disillusione, rabbia, prigione e ricatto. Il dramma condensato in un dilemma: salute o lavoro.

“C’era una volta un campo da calcio in mezzo al quartiere, uno di quei campi di periferia che ti segnano le ginocchia per tutta la vita, quelli con le porte fatte di tubi innocenti, le reti rubate ai pescatori e lungo la recinzione metallica distese di mozziconi spenti a fare compagnia ai tifosi. Quelli dove tutti, o quasi, hanno sognato di diventare calciatori. In quell’arena per gladiatori giocava una squadra di undici uomini, che scendevano in campo senza pretese e che non sospettavano per niente del destino che li attendeva. Questa è la storia di una cavalcata incredibile, di un gol impossibile all’ultimo minuto e del sogno chiamato ILVA FOOTBALL CLUB”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy