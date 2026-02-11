Impianto auricolare guasto, da un anno un piacentino comunica con bigliettini. Soresi (FdI): “L’Ausl non ha indetto il bando per i fornitori”

“E’ da oltre un anno che un piacentino si trova a comunicare con famigliari, amici e conoscenti attraverso bigliettini scritti a causa di un guasto dell’impianto cocleare. L’apparecchio, infatti, non è stato sostituito poichè l’Ausl di Piacenza non ha ancora indetto la gara di appalto per i fornitori”, così Sara Soresi – capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, a commento dell’interrogazione a risposta scritta depositata.
Il tema della sordità
“Durante il Consiglio Comunale dello scorso 29 gennaio – spiega la capogruppo – in cui sono stati auditi i vertici dell’Ausl di Piacenza e durante il quale era possibile porre, agli stessi, delle domande, ho trattato di un tema legato alla sordità. In particolare, ho riportato il caso che riguarda un cittadino al quale – a seguito di operazione – è stato applicato impianto cocleare, ossia un dispositivo medico elettronico progettato al fine di ripristinare l’udito in persone con sordità grave o profonda, quando le protesi acustiche comuni risultano inefficaci”.
Pratica bloccata
“Le problematiche derivano dal fatto che da oltre un anno questo impianto ha smesso di funzionare a causa di un guasto, pertanto lo stesso dovrebbe essere riparato o sostituito. Tuttavia, la riparazione/sostituzione non è ancora avvenuta: alla famiglia è stato comunicato che la loro pratica è bloccata in quanto manca l’indizione della gara di appalto per i fornitori”.
“Ne deriva – osserva l’esponente di Fratelli d’Italia – che l’anziano non riesce ad udire nulla: non può pertanto guidare e comunica con famigliari, amici e conoscenti scrivendo. La sua vita risulta dunque fortemente danneggiata, considerando che lo stesso ha dovuto modificare ogni abitudine di vita”.
“In sede di seduta consiliare – conclude Soresi – avevo domandato se l’Ausl fosse intenzionata a provvedere (e quando) alla risoluzione della problematica ma la domanda non aveva ricevuto riscontro, pertanto ho depositato interrogazione a risposta scritta per domandare se sia intenzione del Sindaco, quale massima autorità sanitaria a livello locale, responsabile della salute pubblica nel proprio territorio, attivarsi prontamente per sollecitare l’Ausl di Piacenza al ripristino dell’impianto cocleare”.