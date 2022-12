Imu, scadenza venerdì 16 dicembre: Confedilizia e Banca di Piacenza insieme per informare i cittadini

In vista della scadenza di venerdì 16 dicembre p.v., ultimo giorno per effettuare il pagamento del saldo dell’Imu dovuta per il 2022, la Confedilizia di Piacenza, in collaborazione con la Banca di Piacenza (che, oltre ad aver pubblicato l’apposita informativa sul proprio sito, www.bancadipiacenza.it, mette a disposizione i propri sportelli per i pagamenti), diffonde una specifica guida con tutte le istruzioni sul tributo (base imponibile, aliquote, come e quando si paga, ecc..) e un prospetto con le principali aliquote fissate dal Comune di Piacenza.

Confedilizia e Banca di Piacenza segnalano che con la sentenza n. 209, depositata il 13.10.2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19.10.2022, la Corte costituzionale ha stabilito che, indipendentemente dal nucleo familiare, l’esenzione Imu per l’abitazione principale spetta sempre al possessore, soggetto passivo d’imposta, che risieda anagraficamente nell’immobile e vi dimori abitualmente. Con la sentenza summenzionata è stata dichiarata incostituzionale anche la norma – nata per contrastare l’ultimo orientamento della Corte di Cassazione sul tema – che disciplinava il caso degli immobili posseduti dai coniugi (o dai componenti l’unione civile) in Comuni diversi (art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, l. n. 160/2019, come modificato dall’art. 5-decies, comma 1, del d.l. n. 146 /2021).

In occasione della scadenza del 16 dicembre 2022 si dovrà, quindi, tenere conto dei nuovi criteri fissati dalla sentenza della Consulta.

Presso la sede della Confedilizia di Piacenza (Via Del Tempio 27-29 – Piazzetta della Prefettura, tel. 0523.327273. Uffici aperti tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00, lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 16.00 alle 18.00; e-mail: info@confediliziapiacenza.it; sito Internet: www.confediliziapiacenza.it) è istituito un apposito servizio di assistenza e consulenza per il pagamento del tributo. In particolare, gli uffici dell’Associazione forniranno informazioni sulle aliquote e le detrazioni dei vari Comuni, effettueranno il calcolo delle imposte dovute e daranno supporto nella compilazione dei modelli di versamento.