In Municipio i giovani campioni dello sport piacentino

Questa mattina, in Municipio, la sindaca Katia Tarasconi e l’assessore allo Sport Mario Dadati hanno ricevuto gli atleti di quattro società del territorio che si sono particolarmente distinti, in occasione di recenti competizioni di livello regionale e nazionale, per i risultati conseguiti. Erano presenti i dirigenti, tecnici e portacolori di Taekwondo – Csak Piacenza, Circolo Pettorelli, Salus et Virtus Boxe e Judo Shiai.

Taekwondo-C.s.a.k. Piacenza

Abdul Fataou Bance: argento ai Campionati Italiani e medaglia di bronzo al Riccione Open

Salma Bentalha: oro al Riccione Open

Celeste Brusamonti: Oro allo Spring Taekwondo Open di Caorle e Oro al Riccione

Open, attualmente selezionato per rappresentare la regione Emilia Romagna all’Olimpic Dream Cup che si terrà al Foro Italico di Roma dal 12 al 13 giugno.

Coura Silla: medaglia di bronzo al Riccione Open

Raffaella Marcucci: argento allo Spring Taekwondo Open di Caorle

Diana Agogliati: Argento al Torneo Kim e Liú Nord Est

Ad accompagnare gli atleti la presidente Angela Evangelista e il consigliere Giovanni Aliberti.

Circolo Pettorelli

18-19 febbraio 2023 – Bolzano – GRAN PRIX UNDER 14 A SQUADRE (gara nazionale) categoria RAGAZZI/ALLIEVI

3° CLASSIFICATI (medaglia di bronzo) – componenti Andrea BOSSALINI Edoardo FRANCHI – Valentino MONACO – Riccardo MORINI

10-16 maggio 2023 – Riccione – GRAN PREMIO GIOVANISSIMI – RENZO NOSTINI – (gara nazionale)

1° CLASSIFICATO (medaglia d’oro) SPADA categoria Allievi Valentino MONACO

7° CLASSIFICATO (premiati 8 finalisti) SPADA categoria Allievi Andrea BOSSALINI

Ad accompagnare gli atleti il presidente Alessandro Bossalini e il Maestro Francesco Monaco.

ASCOLTA RADIOSOUND, LA RADIO DELLO SPORT PIACENTINO

Salus et Virtus Boxe

Aurora Avesani – Campionessa Regionale 2023 cat. Allieve

Amin Bilal – 2° ai Campionati Italiani 2022 cat. Elite

Baderedin Hormatallah – 3° ai Campionati Italiani 2023 cat. Junior

Andres Pasieka – Campione Italiano 2022 cat. Schoolboys + 3° ai Campionati d’Italia cat. Junior 2023

Mohammad Broudi – Campione Regionale 2022 cat. Schoolboys

Ad accompagnare gli atleti il Maestro Roberto Alberti.

Judo Shiai

ASIA SASSI atleta azzurra, 5° posto agli Europei di Judo, Campionessa italiana federale, 9 volte sul podio dei Campionati Italiani federali di Judo, 1 Oro all’European Cup di Bucharest, 2 bronzi all’European Cup di Gyor in Ungheria e Koper in Slovenia, 1 argento e due bronzi ai Gran Prix, numerosi titoli di Campione Nazionale di Enti di promozione sportiva, medaglie oro e podi ai trofei Internazionali, nominata Atleta di Interesse Nazionale, conferita la cintura nera per meriti agonistici dalla federazione, insegnante tecnico primo livello;

THOMAS SASSI, 2 titoli di Campione Italiano federale, 4 volte sul podio dei Campionati Italiani federali di Judo, 1 Bronzo all’European Cup di Napoli, 2 ori ed 1 argento ai Gran Prix, numerosi titoli di Campione Nazionale di Judo di Enti di Promozione sportiva e medaglie oro e podi in trofei Nazionali e Internazionali, nominato atleta di interesse Nazionale, conferita la cintura nera per meriti agonistici dalla federazione;

FRANCESCA TRONGONE 2 volte sul podio del Campionato Italiano federale di Judo nella categoria maggiore a quella di appartenenza, 2 bronzi ai Gran Prix, pluri Campionessa Nazionale di Judo di enti di promozione sportiva, numerose medaglie oro e podi in Trofei Nazionali ed Internazionali, nominata Atleta di alto livello Nazionale, conferita la cintura nera per meriti agonistici dalla federazione.

Ad accompagnare gli atleti la dirigente Maria Teresa Montalbano e il delegato provinciale FIJLKAM e dirigente della società Fulvio Sassi.