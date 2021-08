Incendio a Besenzone, dal camper le fiamme raggiungono un’abitazione: 55enne intossicato

Forse un cortocircuito ha causato l’incendio che ha distrutto un camper coinvolgendo anche la facciata di un’abitazione. I fatti sono accaduti questo pomeriggio nei pressi di Besenzone. Intorno alle 17 fiamme hanno iniziato a divampare dal mezzo parcheggiato nell’area accanto alla casa. Fiamme che ben presto hanno avvolto anche la facciata dell’edificio.

Il proprietario, un uomo di 55 anni, ha tentato di estinguere il rogo ma invano; nel tentativo di spegnere l’incendio è rimasto intossicato e per questo i sanitari lo hanno condotto al pronto soccorso. Fortunatamente non si trova in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno riportato la situazione in sicurezza: ingenti i danni.