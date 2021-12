Incendio in un’abitazione di via Faustini, proprietario intossicato

Incendio in un’abitazione di via Faustini, un uomo intossicato. I fatti sono accaduti questa notte. Poco prima dell’una le fiamme hanno iniziato a divampare in un appartamento e subito i residenti della zona hanno chiamato i soccorsi. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno iniziato a lavorare per estinguere il rogo, soccorrendo insieme agli operatori del 118 il proprietario, rimasto intossicato.

L’uomo è stato condotto al pronto soccorso, fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. All’origine dell’incendio parrebbe esserci un guasto a una stufa elettrica.