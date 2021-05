Quattro auto e un furgone sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto sull’autostrada A1 in direzione Bologna. Lo scontro è avvenuto all’altezza di Pontenure. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, sono due le persone rimaste ferite di cui una in modo grave. La persona che ha riportato le lesioni più preoccupanti si trova al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma, raggiunto a bordo dell’elicottero del 118. Pesanti i rallentamenti lungo il tratto interessato.