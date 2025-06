Insieme per te per l’ambiente di Mc Donalds in collaborazione con il Comune di Castel San Giovanni ha raccolto 60 kg di rifiuti

Insieme per te per l’ambiente ha generato 10 sacchi di rifiuti per oltre 60 kg raccolti dai dipendenti del ristorante McDonald’s di Castel San Giovanni insieme ai bambini delle classi IV della scuola primaria Tina Pesaro e ai loro insegnanti. Un ringraziamento particolare va al Maestro Matteo Tosca, per il prezioso lavoro di coordinamento tra le diverse parti coinvolte. Ecco i numeri della tappa tenutasi questa mattina a Castel San Giovanni. Una giornata – organizzata in collaborazione con il Comune di Castel San Giovanni – dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente e al decoro urbano.

Insieme per te per l’ambiente, attività di riqualificazione

All’attività di riqualificazione, che ha interessato l’area attorno al complesso di scuole del Comune di Castel San Giovanni e che ha visto ben 80 partecipanti, ha preso parte anche la Dott.ssa Wendalina Cesario, Assessore al Commercio e marketing territoriale, turismo e iniziative promozionali, Destinazione Emilia, Artigianato, Cultura e spettacolo, Pubblica Istruzione, Servizi scolastici e politiche a sostegno dell’infanzia.

Insieme per te per l’ambiente, Fabio Calabrese

“Siamo davvero felici di aver dato vita a questa nuova tappa di “Insieme a te per l’ambiente” a Castel San Giovanni, col supporto del Comune e insieme ai ragazzi della scuola primaria Tina Pesaro e ai loro insegnanti. Questo progetto ci rende particolarmente orgogliosi in quanto permette di ripulire e restituire alla cittadinanza luoghi e spazi di convivialità e incontro, rappresentando una concreta testimonianza dell’impegno di McDonald’s per il territorio in cui opera e della stretta e virtuosa collaborazione con le Istituzioni e la comunità locali”, ha dichiarato Fabio Calabrese, Licenziatario McDonald’s di Castel San Giovanni.

Insieme per te per l’ambiente, arrivato alla quinta edizione

Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa “Insieme a te per l’ambiente” è nata, in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente. Aperta a tutti i dipendenti McDonald’s e ai cittadini, ha visto nelle ultime 4 edizioni il coinvolgimento di oltre 21mila persone, più di 400 associazioni locali e la raccolta di oltre 14mila sacchi di rifiuti, l’equivalente di più di 50 tonnellate, nelle oltre 500 tappe realizzate, di cui la metà patrocinate. Dall’anno scorso, è partner dell’iniziativa anche Retake – Fondazione non profit attiva nella tutela dell’ambiente e la cura dei beni comuni – con la quale McDonald’s ha siglato una collaborazione importante che vede le due realtà lavorare in sinergia in alcune tappe locali.

Supporto alla transizione ecologica

Le giornate “Insieme a te per l’ambiente” si inseriscono nel più ampio percorso di transizione ecologica intrapreso dall’azienda ormai da diverso tempo a partire dai suoi ristoranti in termini di packaging, raccolta differenziata e riciclo. Ne sono un esempio l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la collaborazione con Comieco per lo sviluppo di un nuovo sistema per garantire la riciclabilità del packaging in carta, la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori nei ristoranti e un nuovo progetto di economia circolare che permette di recuperare la maggior parte degli oli di frittura utilizzati nelle cucine dei ristoranti per produrre biocarburante con cui alimentare la flotta che gestisce le consegne.

L’iniziativa è parte integrante di I’m Lovin It Italy che, attraverso progetti e attività concrete su tutto il territorio in cui operano i ristoranti, testimonia l’impegno e il valore condiviso di McDonald’s per il sistema paese.

McDonald’s Italia

In Italia da 39 anni, McDonald’s conta oggi oltre 750 ristoranti in tutto il Paese per un totale di 38.000 persone impiegate che servono ogni giorno 1.2 milioni di clienti. I ristoranti McDonald’s italiani sono gestiti per il 90% secondo la formula del franchising grazie agli oltre 160 imprenditori locali che testimoniano il radicamento del marchio al territorio. Anche per quanto riguarda i fornitori, McDonald’s conferma la volontà di essere un marchio “locale”. Ad oggi la maggior parte dei fornitori infatti sono italiani. Nel mondo McDonald’s è presente in oltre 100 Paesi con più di 41.000 ristoranti.