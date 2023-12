Installazione di una gru, viabilità modificata in viale Beverora

Per consentire l’installazione in sicurezza di una gru utile per l’esecuzione di lavori edili, dalle ore 6 alle 19 di mercoledì 13 dicembre, in viale Beverora, nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con viale Malta e il civico 55, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e quello di circolazione, dall’osservanza del quale sono esonerati i residenti, dimoranti e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere, in entrambi i sensi di marcia, con la massima cautela, il tratto interessato dal divieto.