L’Ausl fa il punto sui fondi destinati dal ministro Speranza: “Impegno massimo per potenziare l’offerta sanitaria”

L’Azienda Usl di Piacenza fa il punto sui fondi destinati dal ministro Speranza nel 2020 a investimenti per il territorio della provincia.

I 20 milioni di euro che il Governo ha riservato alla sanità piacentina sono stati assegnati al nuovo ospedale permettendo contestualmente alla Regione Emilia-Romagna di stornare un pari importo a favore degli interventi sul territorio.

La Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha assegnato oltre 23 milioni per la realizzazione delle Case della comunità, degli Ospedali di comunità, della Centrali operative territoriali, dell’ammodernamento del parco tecnologico e della digitalizzazione della sanità e ha consentito di rivedere il piano presentato alla Conferenza territoriale socio sanitaria nell’ottobre 2020.

Gli interventi inizialmente previsti risultano, così, in parte già realizzati, in parte finanziati con altri fondi e in parte riprogrammati in coerenza con il quadro complessivo della pianificazione.

Più nello specifico, il completamento dei lavori necessari all’apertura del nuovo blocco B di Fiorenzuola, dedicato alla riabilitazione altamente specialistica, è stato coperto con finanziamenti della Regione Emilia-Romagna, mentre le risorse del PNRR hanno permesso di finanziare gli investimenti relativi allo sviluppo della telemedicina, il potenziamento della dotazione tecnologica territoriale e i lavori per il completamento della nuova Casa della comunità di Fiorenzuola. Per il Pronto soccorso di Castel San Giovanni – che ha visto, nell’ultima elaborazione dello Studio di fattibilità, l’adeguamento dei costi da 3 a 4 milioni – si ricorrerà a finanziamenti con altre risorse regionali.

Va considerato, in ogni caso, che le azioni previste dal piano presentano priorità differenziate sia rispetto all’urgenza degli interventi, sia rispetto alla effettiva possibilità di realizzazione temporale.

In questo senso l’Azienda sta lavorando in stretto contatto con la Regione per definire una tempistica di completamento degli ulteriori investimenti che riguardano l’acquisto della PET/Tac e la ristrutturazione di alcuni reparti/servizi dell’ospedale Guglielmo da Saliceto (Patologia neonatale, Geriatria, alcune sale operatorie, polo radiologico unico, Centro prelievi e piattaforma unica endoscopica). Per l’investimento relativo al nuovo padiglione e parcheggio di Bobbio, invece, si potrà procedere solo dopo l’esecuzione delle opere attualmente in fase di avvio, riguardanti il miglioramento sismico e l’adeguamento alla normativa antincendio, che comportano il rifacimento complessivo del piano terra con la realizzazione del nuovo Punto di primo intervento e la costruzione della nuova camera mortuaria.

“Vogliamo rassicurare i piacentini – evidenzia il direttore Ausl Giuliana Bensa – che l’impegno dell’Azienda e della Regione è massimo per concretizzare tutti gli investimenti condivisi con i sindaci per garantire un potenziamento dell’offerta sanitaria alla cittadinanza. Il PNRR ha concesso l’opportunità di finanziare investimenti già previsti per il territorio nel 2020, come la seconda Casa della comunità cittadina (ex clinica Belvedere), la nuova Casa della comunità di San Nicolò e la ristrutturazione di quelle di Borgonovo e di Cortemaggiore. Questi interventi si aggiungono a quelli finanziati dall’ex art.20 L.60/88 con l’Accordo di programma, per un importo pari a 13,2 milioni di euro, per i quali l’Azienda ha già provveduto ad affidare la progettazione dell’edificio da destinare alla Casa della comunità di Fiorenzuola, la riqualificazione del III piano del blocco A dell’ospedale di Fiorenzuola, la costruzione della Casa della salute di Lugagnano e la realizzazione della Casa della comunità di Bobbio. A breve si concluderà anche l’affidamento della progettazione per la nuova Casa della comunità di Bettola e il blocco C dell’ospedale di Castel San Giovanni”.

Nel corso dell’anno, infine, termineranno i rilevanti interventi per il potenziamento delle Terapie intensive, semi intensive e dei Pronto soccorso, previsti nel Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera a seguito del Covid (ex art.2, D.L.34/20), per un importo complessivo di lavori pari a 5,4 milioni di euro.

Come già annunciato in sede di presentazione del bilancio consuntivo 2021 alla Conferenza territoriale socio sanitaria, la Direzione strategica dell’Azienda Usl di Piacenza ha proposto di dedicare una seduta specifica per rappresentare il quadro aggiornato degli investimenti non appena sarà completato l’esame, anche con il livello nazionale, delle novità introdotte dal DL n.50 del 17 maggio 2022.