Barista investita e trascinata da un’auto a Castel San Giovanni, identificati e denunciati i due aggressori

Investita e trascinata da un’auto per diversi metri, ferita una donna a Castel San Giovanni. I carabinieri della Stazione di Castel San Giovanni hanno concluso tutti gli accertamenti portati avanti nelle ultime settimane che hanno portato all’identificazione di due giovani coinvolti in un episodio di insolvenza fraudolenta, lesioni personali ed omissione di soccorso, avvenuto negli ultimi giorni di agosto presso un bar del centralissimo corso Matteotti di Castel San Giovanni.

I fatti

Il 27 agosto 2025, attorno alla mezzanotte, a seguito di un intervento da parte di una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Sarmato, era emerso che due giovani di 23 e 27 anni, residenti in provincia di Brescia, avevano consumato cibo e bevande nel bar senza saldare il conto. Nel tentativo di fermarli, la dipendente del bar, una giovane di 24 anni, li rincorreva per reclamare il debito lasciato e nel tentativo di fermarli si aggrappava all’autovettura sulla quale erano saliti, ma veniva trascinata per circa 200 metri dalla loro auto riportando una grave frattura ad una spalla e varie escoriazioni.

Le indagini

La denuncia da parte della vittima e la denuncia da parte della titolare del bar hanno consentito di avviare rapidamente le indagini. Attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e l’identificazione dei soggetti da parte della vittima, dai carabinieri di Castel San Giovanni sono stati raccolti elementi chiave che hanno portato alla denuncia dei due giovani a vario titolo per omissione di soccorso, insolvenza fraudolenta e lesioni personali gravi.

In particolare, la collaborazione delle persone offese e l’attività investigativa hanno portato all’emissione di provvedimenti nei confronti degli indagati. In base agli sviluppi degli accertamenti, il guidatore è stato accusato di guida senza patente e di aver causato gravi lesioni alla giovane dipendente, mentre il complice è stato denunciato per insolvenza fraudolenta ed omissione di soccorso. I militari di Castel San Giovanni hanno svolto un lavoro scrupoloso e tempestivo.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy