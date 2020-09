Cadeo Carpaneto, Irma Siri sfiora il podio tricolore su pista

Ai campionati italiani giovanili a San Giovanni al Natisone l’Esordiente ligure Irma Siri del sodalizio piacentino ha chiuso quarta nell’Omnium Endurance di categoria

Podio sfiorato per Irma Siri (Cadeo Carpaneto) ai campionati italiani giovanili su pista a San Giovanni al Natisone (Udine). Nella prima giornata di gare (dopo il maltempo di lunedì che aveva annullato l’esordio ufficiale), l’Esordiente ligure del sodalizio piacentino – in gara con l’Emilia Romagna – ha centrato il quarto posto nell’Omnium Endurance, chiuso con 51 punti, cinque in meno della bergamasca Vittoria Pirro (Ossanesga), medaglia di bronzo. Il titolo italiano e la maglia tricolore sono andati all’altra ligure Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera) davanti a Chantal Pegolo (Team Spercenigo Friuli).

Inoltre, l’Allievo bergamasco Gabriele Casalini (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem) – convocato nelle fila della Lombardia –ha conquistato il settimo posto nell’Inseguimento a squadre maschile di categoria correndo nel team B insieme a Simone Gualdi (Cene), Federico Lazzarin (Busto Garolfo) e Marco Dalla Benetta (Mincio Chiese).

Risultati

Omnium Endurance Donne Esordienti

1° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera) 78 punti

2° Chantal Pegolo (Team Spercenigo Friuli) 68 punti

3° Vittoria Pirro (Ossanesga) 56 punti

4° Irma Siri (Cadeo Carpaneto) 51 punti

5° Gaia Bertogna (Valvasone) 48 punti

6° Linda Ferrari (VO2 Team Pink) 47 punti.