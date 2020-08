Ciclismo, Irma Siri (Cadeo Carpaneto) concede il bis a Formigine

L’Esordiente ligure Irma Siri vince in volata la gara per Donne Esordienti che l’aveva già vista trionfare nel 2019

Sabato scorso ci era andata vicino a Bovolone, ora a sette giorni di distanza può finalmente festeggiare in una vittoria dal sapore speciale. L’arrivo sul pavé all’ombra del castello di Formigine porta nuovamente bene a Irma Siri, Esordiente ligure del Cadeo Carpaneto che bissa il successo del 2019 nella stessa corsa modenese. Per la promettente ciclista di Vallecrosia, la vittoria è arrivata allo sprint precedendo la veneta Asia Sgaravato (Petrucci Ekoi). Nella classifica dei primi anni, nono posto per la bresciana Asia Zanardini.

In contemporanea, nella seconda tappa del Giro del Friuli Juniores l’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto, già settima venerdì nella cronosquadre, ha conquistato un altro piazzamento, questa volta con il modenese Francesco Calì, decimo. Domani (domenica) la terza e ultima tappa.

Risultati

Ordine d’arrivo Donne Esordienti Formigine: 1° Irma Siri (Cadeo Carpaneto) 28 chilometri 500 metri in 52 minuti, media 32,885 chilometri orari, 2° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci Ekoi), 3° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera), 4° Arianna Giordani (VO2 Team Pink), 5° Linda Sanarini (Scuola Ciclismo Vo’), 6° Giulia Benedet (Young Team Arcade), 7° Erja Giulia Bianchi (Ju Green Gorla Minore), 8° Camilla Colombo (Ju Green Gorla Minore), 9° Paola Tarolli (Alto Adige-Sv Sudtirol), 10° Vanessa Moser (Team Femminile Trentino)

Classifica Donne Esordienti secondo anno

1° Irma Siri (Cadeo Carpaneto)

2° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci Ekoi)

3° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera)

4° Arianna Giordani (VO2 Team Pink)

5° Giulia Benedet (Young Team Arcade)

6° Camilla Colombo (Ju Green Gorla Minore)

7° Paola Tarolli (Alto Adige-Sv Sudtirol)

8° Vanessa Moser (Team Femminile Trentino)

9° Virginia Iaccarino (Team 1971)

10° Alessia Di Pilato (Awc Re Artù General System)

Classifica Donne Esordienti primo anno

1° Linda Sanarini (Scuola Ciclismo Vo’)

2° Erja Giulia Bianchi (Ju Green Gorla Minore)

3° Susan Paset (Young Team Arcade)

4° Chantal Pegolo (Team Spercenigo Friuli)

5° Giulia Limonta (Valcar-Travel & Service)

6° Carolina Esposto Giovanelli (Alma Juventus Fano)

7° Valentina Maltempi (Bicifestival)

8° Giada Silo (Scuola ciclismo Vo’)

9° Asia Zanardini (Cadeo Carpaneto)

10° Alice Pascucci (Bici Adventure Team)

Seconda tappa Giro del Friuli Juniores

1° Christian Danilo Pase (Work Service Romagnano) 114 chilometri 500 metri in 2 ore 48 minuti 47 secondi

2° Leonardo Volpe (Autozai Contri)

3° Samuele Bonetto (Giorgione)

4° Marco De Angeli (Team Alice Bike)

5° Michele Berasi (Ausonia Csi Pescantina)

6° Maurizio Cetto (Assali Stefen Omap)

7° Samuele Silvestri (Uc Foligno)

8° Alessandro Malisan (Danieli 1914 Cycling Team) a 15 secondi

9° Marco Mammi (Roma Coratti)

10° Francesco Calì (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto).