It From Bit, omeopatia e Scienza e Conoscenza saranno gli argomenti in programma giovedì 28 Febbraio alle ore 20,30

OSPITI

MAURIZIO BOTTI

Medico omeopata, Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1977 e specializzato in Nefrologia Medica nel 1979. È diplomato in Omeopatia presso la Faculty of Homeopathy di Londra. Dal 2008 è presidente dell’associazione Eranos, che organizza Omeofest“

MARIANNA GUALAZZI

Laureata in Lettere Moderne, giornalista pubblicista, lavora da oltre dieci anni per il Gruppo Editoriale Macro in qualità di editor e di content manager per l’editoria periodica e per il web. Ha scritto decine di articoli di ecologia, salute naturale, gravidanza e parto consapevoli, alimentazione vegetariana e vegana, nuove scienze. È direttore responsabile delle riviste Scienza e Conoscenza e Vivi Consapevole.

IT FROM BIT – Omeopatia e Scienza e conoscenza

I Quanti la Materia l’Energia e la Coscienza –Le nuove conoscenze della Fisica del Terzo Millennio, Fisica e Medicina Quantistica al servizio del benessere del nostro Pianeta. Una trasmissione realizzata in collaborazione con Spazio Tesla e il Congresso “Acqua e Coscienza” l’interazione che guarisce.

Presentano: Rita Nigrelli, Laura Groppi e Alberto Negri

