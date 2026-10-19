Judo – Piacenza, ottimi risultati alle qualificazioni per il Campionato Italiano Esordienti B

Domenica 18 ottobre, presso il Centro Federale Sportivo di Castel Maggiore, in provincia di Bologna, si è svolta la fase di qualificazione per la finale del Campionato Italiano di judo, riservata alla categoria Esordienti B. La finale si terrà il prossimo novembre a Roma, presso il PalaFijlkam.

Gli atleti della società piacentina Judo Shiai si sono distinti con risultati di grande rilievo: Lara Georgiev ha conquistato la medaglia d’oro, Adam Driza quella di bronzo, mentre Katia Orsini ha ottenuto un ottimo quinto posto.

Grazie a questi risultati, Lara Georgiev e Adam Driza hanno conquistato la qualificazione alla finale nazionale, raggiungendo un traguardo importante in una competizione che si è rivelata fin da subito particolarmente impegnativa, mettendo a confronto i migliori atleti della regione nella categoria.

Il bilancio della giornata è quindi più che positivo per la società piacentina, che vede due dei suoi atleti staccare il pass per l’appuntamento nazionale, confermando la qualità del lavoro svolto e l’impegno dimostrato sul tatami.

A seguire gli atleti in gara erano presenti il presidente della società, Fulvio Sassi, e Asia Sassi, già campionessa italiana di judo, che hanno accompagnato e sostenuto la squadra nel corso della competizione.

Un risultato che premia la determinazione degli atleti della Judo Shiai Piacenza e che rappresenta un’importante soddisfazione per tutta la società, in vista della finale nazionale di novembre.