“Kammer Oper, Continuano le prove d’orchestra” il 26 marzo alla Cappella Ducale del Palazzo Farnese con gli Amici della Lirica

“Kammer Oper, Continuano le prove d’orchestra”: sabato 26 marzo alle ore 18.00 presso la Cappella Ducale del Palazzo Farnese.

Gli Amici della Lirica di Piacenza propongono anche a Piacenza “Kammer-Oper” per ascoltare l’opera in forma cameristica, ovvero l’opera come si faceva nelle stanze dei palazzi alla corte dei principi e come si è sempre fatta nei piccoli teatri di corte e nei teatri ducali, con le trascrizioni degli stessi autori adatte ad un’orchestra strumentale ridotta e che tanto successo sta riscuotendo in tutta Italia (Teatro delle Muse di Ancona, Teatro Ristori di Verona, Teatro Arcimboldi di Milano)

Il “Concerto Lirico Kammer-Oper Continuano le prove d’orchestra” ha previsto un puntuale lavoro, nella selezione dei brani e negli arrangiamenti, per rivivere le timbriche e le atmosfere delle grandi arie, di preludi ed intermezzi del vasto repertorio operistico che ha reso l’Italia grande nel mondo e che verrà affidato ai solisti dell’Orchestra Filarmonica Italiana con un programma musicale che spazierà da Verdi a Puccini.

La nostra protagonista sarà una delle voci emergenti più importanti del panorama nazionale e internazionale, la bellunese Chiara Isotton, applauditissima interprete di Tosca, produzione del Teatro Municipale di Piacenza, andata in scena la scorsa estate a Palazzo Farnese nell’ambito di Estate Farnese e tra i protagonisti della prima del Teatro alla Scala di Milano, dove si è esibita accanto a stelle del melodramma come Anna Netrebko e Ildar Abrazakov nel ruolo della dama di Lady Macbeth.

Per lo spettacolo all’interno della Cappella Ducale a Palazzo Farnese, assieme ai solisti della OFI, Isotton sarà diretta dal maestro Daniele Agiman, altro straordinario artista, titolare della cattedra di Direzione d’Orchestra presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e Direttore Principale dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro. Uno sposalizio ideale per valorizzare ed esprimere al meglio il repertorio di Verdi (“Ave Maria”, da Otello, “Tu che la vanità”, dal Don Carlo), Puccini (“In quelle trine morbide” – Manon Lescaut; “Vissi d’arte”-Tosca), ma anche Bizet (prelude da Carmen) e Cilea.

INFORMAZIONI

Cappella Palazzo Ducale di Palazzo Farnese a Piacenza

Ingresso unico € 15.00

Prevendita presso Teatro Gioco Vita – via San Siro, 9 – Piacenza

Dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 16.00 orario continuato – tel. 0523/315578

e prima dello spettacolo

Per info e prenotazioni 333/5320655 oppure amiciliricapiacenza@libero.it