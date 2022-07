Karate – Exploit mondiale di Angelica Ghilardotti dell’Acrobatic-Piacenza

Angelica Ghilardotti del Karate Piacenza – Acrobatic brilla nel karate mondiale della World Karate Federation unica federazione olimpica. Ha infatti partecipato alla coppa del mondo Under 14 cadetti e Junior che si è tenuta a Porec in Croazia. Presso l’importante struttura Zatika.

Erano presenti 2.100 atleti provenienti da 55 nazioni di tutti i continenti. Sia per conquistare punti utili alle prossime olimpiadi giovanili che si terranno in Senegal. Sia per aggiudicarsi il posto di titolare della nazionale del proprio paese di appartenenza per il campionato mondiale che si terrà in Turchia in ottobre 2022.

L’atleta piacentina campionessa d’Italia 2021 e vicecampionessa d’Italia 2022 è allenata dal maestro Gian Luigi Boselli, dall’allenatore Pier Paolo Cagnoni e dal tecnico Giorgio Livelli e ha gareggiato nella categoria junior (16-17 anni) – 53 kg con ranking nella classifica mondiale al 69° posto della sua categoria.

Il livello della competizione era eccezionale e Angelica ha disputato cinque durissimi incontri conquistando il settimo posto nella classifica di gara.

Il cammino

Al primo incontro ha battuto l’atleta del mondo slovena attualmente al 2° posto nel ranking mondiale già vincitrice dello scorso anno della coppa del mondo di Porec. Bronzo agli europei 2021 e bronzo agli europei di Praga.

Al secondo incontro batteva l’atleta francese che era al 78° posto nel ranking mondiale. Durissimo anche il terzo incontro nel quale l’atleta piacentina ha vinto contro l’atleta della nazionale greca n. 6 nel ranking mondiale. Oro ai campionati europei 2021 e oro alla coppa del mondo di Cipro.

Al quarto incontro ormai vicina alla finale ha incontrato una fortissima atleta dell’Egitto che ha avuto la meglio sulla nostra atleta, ma avendo raggiunto la finale, Angelica è stata ripescata. Dopo la sosta di due ore riprendeva la corsa per la medaglia di bronzo ma peccava di una minor concentrazione rispetto alla prima parte della gara e perdeva quindi di misura con l’atleta della nazionale croata al 52° posto del ranking mondiale.

In base all’eccellente prestazione sicuramente Angelica entra nelle prime trenta atlete del mondo nel ranking WKF portando lo sport piacentino a livello mondiale