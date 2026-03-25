Karate – La Yama Arashi brilla a Viadana: 22 medaglie

Ventidue medaglie per la Yama Arashi, grande protagonista a Viadana nel “Memorial Giacomo Gullo” con la propria squadra di karate shotokan guidata dal maestro Imerio Gerevini. La gara era valida come selezione per partecipare ai prossimi Campionati nazionali Csen a Pescara (25-26 aprile) dove la squadra piacentina sarà in gara con gli elementi più esperti tra i qualificati visto il contesto altamemente competitivo.
Il bottino piacentino in riva al Po è di sei ori, due argenti e quattordici bronzi (11 individuali e tre a squadre). Nel kumite, oro per Davide Dragoj, mentre il kata ha regalato le vittorie a Filippo Soresi (Ragazzi), Leonardo Giudice, Airin Rruga (Cadetti), Peter Angelillo (Speranze) e Veronika Lazovska (under 14). Doppio argento nel kumite per lo stesso Soresi nei Ragazzi e per Alessandro Forti negli Juniores.
Gli undici terzi posti individuali portano la firma di Rebecca Dragoj, Edoardo Gega (kata Bambini), Valentina Morenghi (bis nei Ragazzi con kata e kumite), Marta Aliotta (kata Ragazzi), Luca Albenzio (kata Speranze), Giulia Spotti (kumite Speranze), Carlo Gelmini, Melissa Puscas (kata under 14), Dafne Zilocchi (kumite under 14) e Raffaele Orati (kata Juniores). Il kata a squadre ha regalato anche tre bronzi nel’under 14: Peter Angelillo, Hayar Ouassi, Dijur Diarra (fino alla cintura verde), Melissa Puscas, Mayra Puscas e Mara Aliotta più Dafne Zilocchi, Giulia Spotti e Veronika Lazovska (cinture blu-marroni-nere).