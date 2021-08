Kickboxing, tris di convocazioni azzurre per la Yama Arashi per gli Europei WAKO

Tris di convocazioni azzurre per la Yama Arashi (kickboxing), che sarà protagonista a Budva (Montenegro) ai Campionati Europei WAKO per Cadetti e Juniores in programma a novembre. A difendere i colori azzurri saranno la Cadetta Linda Barbazza e le Juniores Camilla Marenghi e Nikol Ilieva; Linda e Camilla combatteranno nella specialità Point Fighting, mentre Nikol sarà in gara nel Kick Light. Per il sodalizio piacentino, il tris di convocazioni si aggiunge a quella che ha interessato il campione iridato in carica Senior Davide Colla che parteciperà ai Mondiali WAKO in ottobre a Jesolo.