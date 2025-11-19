Kickboxing – Yama Arashi cala il Settebello in Slovenia

Sette ori, 8 argenti e 5 bronzi, per un totale di 20 medaglie. E’ questo il ricco bottino della Yama Arashi, che torna soddisfatta dal torneo internazionale WAKO “Slovenia Open” andato in scena a Zagorje con oltre 800 atleti in gara in rappresentanza di team di Austria, Croazia, Ungheria, Italia e la stessa Slovenia.

“Sono davvero contento della prestazione della squadra nonostante lo Slovenia Open sia stata una gara fuori stagione i nostri ragazzi hanno dimostrato un ottimo stato di forma e un perfetto approccio alla gara, il che è di ottimo augurio per la prossima annata. Siamo stati premiati come società con il maggior numero di ragazzi presenti alla competizione e ci siamo piazzati secondi nel medagliere. É stata anche un’ottima occasione per il debutto internazionale di molti giovani atleti alle prime gare i quali si sono dimostrati davvero volenterosi e con grandissime prospettive di crescita”.

Gianfranco Rizzi, direttore tecnico della Yama Arashi

“Desidero ringraziare i nostri sponsor che rendono possibile vivere questo tipo di esperienze ai ragazzi del nostro team. Inoltre, mi congratulo con la squadra e tutto lo staff per l’ottima prestazione”.

I 7 ori sono arrivati tutti nel Point Fight, con le doppiette di Federico Nordio nei Senior (-74 e -79 chilogrammi) e di Carlo Taglia nei Cadetti 13-15 anni, rispettivamente al limite e sopra i 69 chilogrammi. Inoltre, spiccano i primi posti nei Cadetti 13-15 anni di Alex Favaretto (-52 chilogrammi), Matilde Cutaia (-60 chilogrammi) e Layla El Hayek (-65 chilogrammi). Gli otto argenti, invece, portano la firma di Francesca Mazzoni, Riccardo Bramieri, Susanna Sverzellati (due), Nicolò Guarnieri, Layla El Hayek, Gaia Pappaterra e Mattia Shutevsky. Infine, i bronzi, andati al collo degli stessi Bramieri e Pappaterra, di Sara Shutevsky, di Beatrice Provini e di Sergio Natalicchio.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy