La 15esima edizione di StraWoman FaxHall il 17 maggio a Piacenza

Torna a Piacenza la 15esima edizione di StraWoman FaxHall, il tour al femminile più grande d’Italia, una corsa-camminata non competitiva dedicata alle donne, ma aperta anche ai loro accompagnatori, che vogliono trascorrere una giornata di festa tra sport, musica e divertimento! Un evento speciale che unisce attività fisica e intrattenimento con l’obiettivo di promuovere il benessere psico-fisico.

L’evento, organizzato dalla società sportiva dilettantistica Sport Experience e da Eventi WoW, si svolgerà sabato 17 maggio con partenza alle ore 15.00 da Borgo FaxHall. Il percorso sarà di 5 km e attraverserà alcuni dei luoghi simbolo della città.

Sabato 17 maggio 2025 – Borgo FaxHall, Piacenza

Ore 13.00 : Ritrovo e apertura del Village StraWoman

: Ritrovo e apertura del Village StraWoman Ore 14.30 : Warm up

: Warm up Ore 15.00 : Partenza della corsa-camminata 5 km

: Partenza della corsa-camminata 5 km Ore 16.30: Premiazioni Il Village StraWoman sarà animato da attività coinvolgenti e dalla musica di Radio Bruno, radio ufficiale dell’evento.

Come partecipare

La quota di iscrizione è di 10.00 € e comprende la t-shirt tecnica e l’iconica medaglia celebrativa della 15^ edizione, oltre a bag e pettorale gara, ristoro finale, gadget offerti dai partner dell’evento, assicurazione gara e assistenza medica.

Ci si può iscrivere online tramite il sito www.strawoman.com

La consegna del pacco gara sarà effettuata domenica sabato 17 maggio dalle ore 13.00 alle 14.30 presso il Village StraWoman allestito in Borgo FaxHall.

BORGO FAXHALL – 25 ANNI AL CENTRO DELLA CITTÀ

Borgo FaxHall è una galleria commerciale situata nel cuore di Piacenza, a pochi minuti dal Centro Storico e in una posizione facilmente accessibile, accanto alla stazione ferroviaria e alla fermata degli autobus. Nel 2025 la galleria celebra 25 anni di attività, confermandosi un punto di riferimento per la vita quotidiana della città, grazie a un’offerta che unisce shopping, ristorazione e servizi. Con oltre 25 attività presenti, Borgo FaxHall ospita realtà locali e marchi nazionali, tra cui Sigma, Pittarosso, Pepco, McDonald’s, ODStore, HiPokè, Sarni Oro e molti altri.

Uno spazio pensato per essere funzionale, accogliente e facilmente fruibile da residenti, pendolari e visitatori. Per l’elenco completo dei negozi è possibile consultare il sito ufficiale: www.borgofaxhall.it/negoziGrazie

Mission

La StraWoman FaxHall Piacenza 2025 ha un importante obiettivo solidale: aggiungendo 1 euro alla quota di iscrizione, i partecipanti potranno sostenere WeWorld, contribuendo a garantire supporto agli Spazi Donna WeWorld, luoghi di ascolto e sostegno per donne in difficoltà o vittime di violenza. Un gesto di grande valore per costruire insieme un mondo libero dalla violenza contro le donne.