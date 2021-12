La Bakery Piacenza organizza il 7° Torneo Giovanile: si gioca dal 27 al 29 dicembre

Bakery Piacenza in collaborazione con il comune di Piacenza organizzano il 22/12/2021 ore 12.00 presso la sala Consiliare del Comune la conferenza stampa di presentazione del 7^ Torneo Giovanile Bakery Basket.

Un livello che cresce

Il torneo quest’anno che si svolgerà dal 27 al 29 Dicembre salirà ancora di livello, ospitando sia per gli Under 13 che per gli Under 17 tutte squadre tra serie A, A2 e B per offrire il miglior livello competitivo possibile. Parteciperanno 16 squadre con 280 atleti divisi su 4 campi di Piacenza e provincia.

Lo scopo del torneo

Il torneo oltre ad avere uno scopo sportivo ed agonistico mira a promuovere lo sport e l’attività fisica per i giovani.

L’hastag del torneo sarà #BeBakeryActive è un invito all’azione per promuovere l’attività sportiva tra i giovani.

L’impegno nello sport e nell’attività fisica in questo periodo di pandemia è ai minimi storici. Il 49% degli europei mai o raramente esercita o pratica sport.

In risposta a questa sfida, abbiamo organizzato questo torneo per incoraggiare tutti a cogliere l’opportunità di essere più attivi fisicamente nella loro vita quotidiana.

Soprattutto dopo questo periodo di forzato stop a causa della pandemia. Questo torneo vuole essere l’occasione per ricordare che lo sport è vita e che tutti gli sport, soprattutto quelli di squadra, contribuiscono alla crescita dell’individuo come persona oltre che come atleta.

CALENDARIO

PROGRAMMA DEL TORNEO