La Banca di Piacenza ricorda Sforza Fogliani con la genesi di un capolavoro di Viganoni

La Banca di Piacenza ricorda Corrado Sforza Fogliani e lo fa giovedì 19 febbraio – giorno dell’onomastico – alle 18 al PalabancaEventi nella sala a lui dedicata, dove verrà raccontata la genesi del capolavoro dell’artista piacentino Carlo Maria Viganoni (1786-1839) “Adorazione del Sacro Cuore”, attualmente collocato nella chiesa Saint-Michel a Draguignan.
Un’opera che a suo tempo aveva ricevuto l’attenzione del presidente Sforza Fogliani. All’evento, organizzato in collaborazione con la Fondazione Istituto Gazzola scuola d’arte, parteciperanno il sindaco della città francese Richard Strambio e il conservatore del Museo de Beaux Arts, Yohan Rimaud. Del pittore parleranno Antonio Iommelli, direttore dei Musei Civici di Palazzo Farnese e Alessandro Malinverni, direttore del Museo Gazzola.
Oltre alla proiezione del filmato, verranno esposti il bozzetto e i disegni preparatori dell’olio su tela del Viganoni (artista a cui è dedicata una sala del PalabancaEventi); il tutto potrà essere ammirato anche venerdì 20 (dalle 16 alle 19) e sabato 21 febbraio (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19).
Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it)
VISITE GUIDATE
Nell’occasione la Banca di Piacenza organizza una serie di visite guidate. Ecco il programma.
Venerdì 20 febbraio, ore 17 – Visita guidata al PalabancaEventi (via Mazzini 14) a cura di Laura Bonfanti.
Sabato 21 febbraio, ore 11 – Visita guidata al Museo Gazzola (via Gazzola 9) a cura di Alessandro Malinverni; a seguire e con partenza alle ore 11,50 dal Museo Gazzola, visita guidata al PalabancaEventi a cura di Laura Bonfanti.
Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17)
VISITA RISERVATA AI SOCI
Sabato 21 febbraio, alle ore 10, visita guidata, riservata ai soci della Banca, al Museo Gazzola a cura di Alessandro Malinverni; a seguire e con partenza alle ore 10,50 dal Museo Gazzola, visita guidata al PalabancaEventi a cura di Laura Bonfanti
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili (relazioni.soci@bancadipiacenza.it).