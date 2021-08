La cabina di regia della Canottieri Ongina è affidata a Thomas Ramberti

Romagnolo classe 1993, arriva dal Valtrompia dove ha condiviso la seconda parte della stagione con il tecnico Gabriele Bruni, ora di ritorno a Monticelli

Un palleggiatore talentuoso e di spicco per la categoria. In serie B maschile, la Canottieri Ongina affida la cabina di regia a Thomas Ramberti, primo volto nuovo della formazione giallonera che nella prossima stagione sarà allenata dal tecnico monticellese Gabriele Bruni.

Nato il 3 giugno 1993 a Rimini, Ramberti vive a Cesena e nella scorsa stagione ha disputato metà annata pallavolistica al Valtrompia Volley, sodalizio bresciano dove – sempre in corsa – era giunto in panchina lo stesso Bruni. Cresciuto da giovane tra Ravenna e Trento, da “grande” ha vissuto diverse esperienze, tra Romagna (Forlì) e Umbria (San Giustino), mentre la stagione 2019-2020 l’ha visto sbarcare in A2 con Lagonegro.