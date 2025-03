Ricerca di clienti all’estero, la Camera di Commercio dell’Emilia rilancia “Inbuyer”

La Camera di Commercio dell’Emilia preme l’acceleratore sulla ricerca di partners commerciali stranieri da parte delle aziende emiliane.

A giorni (con le iscrizioni imminenti per la prima sessione) ripartirà, infatti, il progetto “Inbuyer”, l’attività di business matching on line che l’Ente camerale mette a disposizione delle imprese del territorio che vogliono aumentare la propria presenza sui mercati esteri nel 2025.

“Inbuyer” si articola in 12 sessioni di incontri B2B on line, ciascuna con un proprio focus settoriale, dedicate rispettivamente a turismo, agroalimentare (food/wine), costruzioni, subfornitura meccanica, fashion, cosmetica, arredamento.

Nel corso di ogni evento, le imprese, grazie ad una piattaforma digitale dedicata, possono creare una propria vetrina virtuale, promuovere i propri prodotti, entrare in contatto on-line con controparti internazionali e, in caso di interesse reciproco, realizzare incontri 1to1 on-line gestendo l’agenda appuntamenti in autonomia.

L’iniziativa è gratuita ed in regime de minimis.

“Nel 2024 – sottolinea il vicepresidente vicario della Camera di Commercio dell’Emilia, Filippo Cella – l’export piacentino complessivo è aumentato di oltre il 5%, ma l’economia locale non è certo cresciuta con questa intensità; l’industria, infatti, ha registrato un calo della produzione dell’1,1%, e proprio su questo grande comparto gravano, ora, le preoccupazioni relative sia ai costi energetici che ai possibili dazi statunitensi, che andrebbero a colpire le esportazioni verso un Paese che, per noi, vale 300 milioni di euro di export”.

“Proprio per questo – prosegue l’imprenditore piacentino – lo scorso anno abbiamo incrementato le risorse destinate all’internazionalizzazione delle imprese e, in un contesto di complessivo rafforzamento delle azioni destinate a rafforzare questo processo, siamo convinti che anche il rilancio del progetto “Inbuyer” si configuri come un’importante opportunità per la ricerca di nuove partnership commerciali con imprese di altri Paesi, integrando le attività che si sviluppano con la partecipazione a fiere e rassegne internazionali e le altre iniziative che ogni impresa sviluppa in chiave di marketing internazionale”.

Le prime sessioni del progetto camerale sono in programma il 18 e 20 marzo (le iscrizioni sono in scadenza) e saranno dedicate al turismo; diverse le categorie di imprese interessate, tra le quali le strutture ricettive, le aziende della ristorazione e dell’enogastronomia, le cantine, le agenzie di viaggi e tour operator.

A seguire, l’8 e 10 aprile sarà la volta dell’agroalimentare e di prodotti target quali carni e salumi, formaggi stagionati, salse e conserve, prodotti da forno, dolci e cioccolato, aceto e condimenti, pasta, riso, farine e cereali, pasti pronti, frutta secca, olio, caffè, tè e infusi, miele.

Il progetto proseguirà poi da maggio a settembre con altri 10 incontri dedicati alla cosmetica, alle subforniture, a vino e alcolici (due sessioni, con un focus sui prodotti bio), costruzioni, 2 nuove sessioni sull’agroalimentare (con focus specifici su freschi e surgelati e sui prodotti bio e vegani), arredamento, moda e accessori e, nuovamente, il turismo.

Per partecipare a “Inbuyer”, le imprese interessate devono selezionare l’evento del proprio settore e registrarsi, completare il profilo aziendale e inserire i prodotti che intendono promuovere; a partire da 7 giorni prima dell’evento sarà possibile cercare i buyer internazionali che partecipano all’evento e consultane i profili, entrare in contatto con loro ed organizzare dei meeting virtuali: tramite la piattaforma in sostanza, azienda e buyer potranno interagire, richiedere un incontro e confermarlo in caso di interesse, oppure declinare.

Le adesioni sono possibili fino a 15 giorni prima dell’inizio di ogni sessione di lavoro.

L’attività è promossa dalla CCIAA dell’Emilia in collaborazione con la CCIAA di Modena in collaborazione con Promos Italia.

Per maggiori informazioni www.emilia.camcom.it