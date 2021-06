La Canottieri Ongina insegue il sogno promozione a Garlasco

Domenica alle 18,30 atto conclusivo della stagione giallonera. Serve una vittoria per la promozione in A3. La guida al match

Tutto in una sera, con cinque set (o sei contando l’eventuale golden set) per scrivere il lieto fine e una pagina di storia. La Canottieri Ongina è pronta ad andare a caccia dell’impresa nella gara di ritorno della quarta e ultima fase play off di serie B maschile, che vede i piacentini opposti al Garlasco per contendere uno dei sei pass italiani per la serie A3. Una finalissima dunque, la tradizionale partita senza appello che i piacentini affronteranno domenica alle 18,30 in terra pavese dove si regoleranno i conti a distanza di otto giorni. Sabato scorso, infatti, la squadra di Mauro Bartolomeo aveva ceduto al tie break e ora dovrà vincere 3-0 o 3-1 per conquistare la promozione diretta oppure 3-2 e giocare il golden set. Una sconfitta, invece, farebbe svanire ogni sogno di gloria.

Il Volley Garlasco è allenato da Marco Maranesi, tecnico lombardo che in passato ha guidato anche Powervolley Milano in Superlega.

“Il match d’andata è andato come me l’aspettavo, ossia una battaglia punto a punto e il clima giusto dei play off. La Canottieri Ongina ha mostrato una continuità di rendimento superiore ad altre precedenti partite, mentre per quanto ci riguarda nei play off abbiamo sviluppato maggiormente una certa solidità nel non regalare troppo. Per noi ci sono state partite migliori in attacco ma bisogna anche tener conto del muro di Ongina. La sfida di domenica? A questo punto della stagione non mi aspetto stravolgimenti di gioco da parte di qualsiasi squadra e mi attendo un’altra battaglia serrata”.