La Conad Alsenese completa la cabina di regia con Viola Zagni

La Conad Alsenese completa la coppia di palleggiatrici della prima squadra targata Conad e militante in serie B1 femminile. Il sodalizio piacentino presieduto da Stiliano Faroldi dà il benvenuto a Viola Zagni, giovane regista cremonese che affiancherà un altro talento in erba nel ruolo come Silvia Romanin.

Nata il 4 marzo 2001 a Cremona, la Zagni ha mosso i primi passi nel Corona e nel Cavasesto, prima di centrare la promozione dalla B2 alla B1 con Ostiano, società dove poi ha giocato la terza serie nazionale. B1disputata poi anche con l’Esperia Cremona, mentre nell’ultima stagione ha centrato il salto dalla C alla B2 con Ripalta Cremasca.