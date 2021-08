La Pallavolo Sangiorgio annuncia l’arrivo della giovane schiacciatrice Giulia Gilioli

Prosegue l’allestimento della Pallavolo Sangiorgio del futuro, versione 2021/22, con un ingresso ‘Green line’. La società albiceleste rende noto con piacere di aver perfezionato l’accordo con la promessa del volley piacentino.

Nata a Parma, il 7 settembre 2003, residente a Piacenza, la nuova schiacciatrice albiceleste è cresciuta nelle giovanili dle River Volley di Rivergaro dove arriva ad esordire in serie C, dove è stata compagna di squadra di Arianna Molinari. Nell’estate 2019 passa al Vap (acronimo di Volley Academy Piacenza) dove prende parte al torneo di serie C prima e successivamente in B2 (2020/2021).

In contemporanea nell’ultima stagione ha giocato nel campionato Under 19 regionale, organizzato dalla Fipav Emilia Romagna Dopo aver vinto il raggruppamento il cammino di Giulia e compagne si è fermato in semifinale, arenatosi contro lo scoglio Sassuolo.