La Pallavolo Sangiorgio chiude al quarto posto il torneo Miovolley

Nell’ultimo fine settimana la squadra di coach Matteo Capra ha preso parte al quadrangolare, organizzato dal Consorzio Mio Volley a Gossolengo dove erano presenti le padrone di casa del Fumara e le formazioni lombarde del Lemen Volley (Bergamo) e Busnago (Monza-Brianza).

In semifinale la Pallavolo Sangiorgio hanno ceduto il passo al Lemen Volley (1-3) e nella finalina alla Dolcos Busnago. A pochi giorni dal debutto in campionato contro la Volley Academy Modena, fissato per sabato 16 ottobre, la centrale reggiana Valentina Zoppi alla seconda stagione in maglia albicelesti analizza il precampionato.