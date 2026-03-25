“La salute delle donne: ciò di cui non si parla”, il 29 marzo un convegno: “Per rompere i tabù sul benessere femminile”

Si terrà domenica 29 marzo, dalle 9.30 alle 12.30, presso l’Auditorium Sant’Ilario, il convegno “La salute delle donne: ciò di cui non si parla”, un’iniziativa a ingresso libero e gratuita, aperta a tutta la cittadinanza, donne e uomini, come occasione per informarsi, riflettere e contribuire a costruire nuove narrazioni della salute femminile.

Affrontare il tema senza tabù

L’appuntamento, dedicato ai temi spesso invisibili del benessere femminile, nasce con l’obiettivo di affrontare senza tabù aspetti fondamentali della salute della donna che troppo spesso restano in ombra: corpo, mente, nutrizione, emozioni e qualità della vita nelle diverse fasi dell’esistenza. Il convegno vedrà la partecipazione di professioniste provenienti da ambiti differenti – dalla ginecologia alla cardiologia, dalla nutrizione alla medicina interna, fino alla psicoterapia – in un dialogo interdisciplinare volto a promuovere maggiore consapevolezza e prevenzione.

Una rete di collaborazioni

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Piacenza, l’associazione Alice Odv ed Erbucchio Fattoria Sociale, e con il patrocinio dell’Ausl di Piacenza e dei Comuni di Castel San Giovanni e Rottofreno. L’iniziativa è stata presentata stamani in Municipio, presenti la sindaca Katia Tarasconi, la psicoterapeuta Maria Cristina Meloni, che ha promosso l’evento e che interverrà domenica mattina su “Amore e sofferenza. Come la storia generazionale incide sulla scelta del partner”, e Rosalia Sgorbati, medico nutrizionista e agopuntore, il cui contributo in occasione del convegno avrà per titolo “Aggiungere vita agli anni. Vivere bene dopo la menopausa”.

“Parlare apertamente della salute delle donne – sottolinea la sindaca Katia Tarasconi – significa colmare un divario culturale e sanitario che per troppo tempo ha lasciato in secondo piano bisogni fondamentali. Questo convegno rappresenta un momento importante di ascolto, informazione e consapevolezza, che come Amministrazione sosteniamo con convinzione, perché promuovere la prevenzione e il benessere femminile significa investire nella qualità della vita dell’intera comunità. L’invito a partecipare è rivolto anche agli uomini, perché comprendere ciò che riguarda la salute delle donne è un passo importante per costruire dialogo, rispetto e comprensione reciproca”.

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