La scherma del Pettorelli diventa azzurra: Bonelli convocato in nazionale Under 20

Il Pettorelli torna a tingersi di azzurro. È Tommaso Bonelli l’ultimo atleta piacentino convocato in nazionale. La chiamata è arrivata dalla Under 20 e Bonelli, in questo fine settimana, salirà in pedana nella prova di Coppa del mondo di spada in Lussemburgo. Reduce da un’ottima serie di risultati positivi – e molto spesso sui primi tre gradini del podio – l’ultima gara a Terni lo ha visto piazzarsi al terzo posto (qualificazioni di zona per la categoria Giovani, mettendo una grossa ipoteca sulla partecipazione alla fase finale dei campionati italiani).

Il presidente del Pettorelli Alessandro Bossalini