La Volley Academy Piacenza incontra il Colonnello Carlo Calcagni: un momento di insegnamento e ispirazione

Lunedì 13 dicembre 2021, presso la palestra Bellotta di Pontenure, si è tenuto un incontro tra le ragazze della Volley Academy Piacenza e il Col. Carlo Calcagni.

Il Col. Calcagni ha raccontato la sua storia; ammalatosi gravemente a causa dell’esposizione ai metalli pesanti durante la guerra in Bosnia alla quale partecipò come elicotterista, il Colonnello non si è perso d’animo e ha continuato ad amare profondamente la vita, trovando nello sport, in particolare nella bicicletta, una delle ragioni per non perdersi d’animo.

La Volley Academy Piacenza è orgogliosa di avere avuto come ospite e di avere come amico un uomo come il Col. Carlo Calcagni, la cui testimonianza è stata di grande insegnamento e di grande ispirazione per tutto il club.