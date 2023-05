Laboratorio Verde Piacenza in soccorso degli alluvionati Romagnoli – AUDIO

Laboratorio Verde Piacenza si attiva in collaborazione con il Laboratorio Verde di Modena e organizza una raccolta solidale di cibo per persone e animali che sono in grave difficoltà dopo l’alluvione che ha interessato la Romagna.

Laboratorio Verde Piacenza l’iniziativa

“Ci siamo attivati insieme al laboratorio verde di Modena per poter fornire generi di prima necessità – racconta Loris Burgio coordinatore di Laboratorio Verde Piacenza – L’idea è quella di poter sostenere le persone e gli animali che stanno attraversando gravi difficoltà di approvvigionamento per effetto di questa grave calamità che ha colpito un territorio vastissimo. Vogliamo fornire un supporto a quelle persone che hanno già il problema di poter ripulire le proprie case.

Laboratorio Verde ha già dei contatti sul territorio con chi si occuperà della distribuzione.

Audio Intervista a Loris Burgio

Laboratorio Verde Piacenza cosa serve

“Non facciamo raccolta fondi, quello di cui abbiamo bisogno è materiale e cibo non deperibile, coperte, lenzuola, teli di plastica – sottolinea Loris Burgio – cibo in scatola, alimenti secchi e sigillati, pasta, sughi, legumi, scatolame, crocchette per animali, facendo attenzione alla confezioni morbide che nel trasporto possono andare distrutte, meglio in barattolo. Ci affidiamo al buon cuore delle persone e a ciò che ognuno può fare con il proprio budget”.

Consegne e ritiri

Il materiale donato può essere consegnato direttamente apresso la sede di Laboratorio Verde a Ciriano Strada Provinciale 6 civico 29 Ciriano di Carpaneto (Pc) oppure contattare con WhatsApp il 3394600882 e sarete ricontattati, potete fare riferimento anche a Radio Sound per le informazioni.

Oppure sul sito ufficiale di Laboratorio Verde Piacenza.