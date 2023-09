Laboratorio Verde Piacenza, Burgio: “Aiuti per il rifugio per cani in Kosovo, contro il randagismo – AUDIO 

Laboratorio Verde Piacenza ha attivato una raccolta di cibo in scatola e antiparassitari per animali a sostegno di una struttura in Kosovo dove sono presenti i Carabinieri. Il coordinatore del CIMIC (CivilianMilitary Cooperation) Feliciano Angeli ha segnalato come in questa zona l’abbandono dei cani sia uno dei principali fattori di rischio per le persone. Infatti spesso questi animali aggrediscono in gruppo i cittadini rappresentando il veicolo della “rabbia”, che in Italia è stata debellata e tenuta sotto controllo proprio grazie al monitoraggio e alla creazione di strutture apposite.

Sono riusciti a Pristina a costruire un rifugio per cani – spiega Loris Burgio – e noi cerchiamo di sostenere questa struttura, quindi non solo i cani ma anche la popolazione che sta vivendo la problematica del randagismo. Aiutarli sul posto potrebbe permettere un cambio di rotta, di mentalità e di metodo di intervento sul territorio.

Come si può donare qualcosa?

Va inviata una mail a piacenza@laboratorioverde.org indicando la propria disponibilità. Poi noi andremo a recuperare il materiale.

Laboratorio Verde Piacenza, Burgio: “Aiuti in Kosovo”