Ladri di tonno in scatola, colpi in un market della città: indagini in corso

Un fatto che di per sé potrebbe risultare curioso, se non fosse per i danni ingenti arrecati agli esercizi commerciali colpiti. Parrebbe proprio infatti che ci sia una banda di stranieri dedita al furto di tonno. Tonno in scatola, quello comunemente venduto nei supermercati.

E proprio da un supermercato della città sarebbero sparite così tante confezioni in pochi giorni da convincere il titolare a sporgere denuncia. In un’occasione una delle commesse avrebbe sorpreso gli autori del furto e li avrebbe persino inseguiti tanto che i malviventi avrebbero gettato a terra la refurtiva appena sottrata, per un valore di circa 300 euro. Indagini sono in corso per capire chi siano gli autori di questi colpi e per quale motivo puntino proprio sul tonno.