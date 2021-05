L’Assigeco Piacenza e coach Salieri guardano al futuro

L’Assigeco Piacenza e Stefano Salieri guardano al futuro. Il tecnico di Castel San Pietro ha già posto le basi assieme alla società per la costruzione della squadra del prossimo anno. Dopo una stagione conclusa con la conquista in anticipo della permanenza in categoria, club e tecnico rilanciano un progetto cominciato la scorsa estate basato sui giovani e su giocatori che vogliono dimostrare di poter guadagnare un ruolo da protagonisti con la maglia biancorossoblu.

Spiega il coach che si accinge ad iniziare la sua seconda stagione piacentina

“Ci siamo confrontati con il Presidente e ci siamo trovati d’accordo nel dare continuità alla filosofia del progetto di squadra improntata ancora di più su giovani che abbiano ambizione di crescere e di essere protagonisti in un campionato di Elite come la serie A2. A livello personale l’ambiente e le persone che lo compongono sono stati la molla principale per ripartire con entusiasmo e convinzione”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il Direttore Sportivo Alessandro Pagani