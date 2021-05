L’Assigeco Piacenza saluta il PalaBanca con una sconfitta per 80-74 contro la OraSi Ravenna che si qualifica così aritmeticamente per i Playoff. I biancorossoblu hanno giocato una partita gagliarda nonostante le assenze di Guariglia e McDuffie tenuti a riposo precauzionale da Salieri. Carberry è il miglior marcatore dei suoi con 26 punti, mentre Gajic ci togli la soddisfazione della prima doppia cifra personale con 11 punti. Per Ravenna ottime le prove di Rebec e Cinciarini.

La cronaca

La partita si gioca ad un ritmo molto alto e gradevole da ambo le parti, con i romagnoli che provano il primo break con il 13-8 propiziato da Simioni. Carberry però è il faro dei suoi e prima rosicchia lo svantaggio e poi porta avanti Piacenza sul 20-18 prima che Denegri pareggi i conti. Nel secondo periodo Ravenna sparecchia da fuori, ne approfittano quindi i padroni di casa che con il solito Carberry e un grande Gajic si portano avanti per 37-32: i troppi rimbalzi concessi in attacco però consentono agli uomini di Cancellieri di impattare a fine primo tempo.

Secondo tempo

Ravenna prova a scappare nel terzo periodo con Rebec e Chiumenti (46-57), ma Piacenza rientra d’orgoglio fino al -6. Nel quarto periodo i giallorossi si portano subito sul +8 (51-59) ma quando sembra finita Cesana e Massone confezionano la rimonta furiosa che spinge addirittura l’Assigeco avanti di 1, grazie anche al grande lavoro a rimbalzo d’attacco di Voltolini. Rebec però non ci sta e firma prima il controsorpasso con una bomba siderale, e poi mette nelle mani di Oxilia la palla del +5. Careberry ci prova ancora, ma Cinciarini con una tripla chiude i conti.

ASSIGECO PIACENZA-ORASI’ RAVENNA 74-80

(20-20, 17-17, 14-22, 23-21)

PIACENZA: Voltolini 4, Poggi 6, Molinaro 4, Formenti 4, Carberry 26, McDuffie ne, Gajic 11, Massone 8, Guariglia ne, Cesana 11, Sabatini. All. Salieri

RAVENNA: Cinciarini 14, Givens 9, Chiumenti 8, Rebec 16, Venuto, Simioni 8, Vavoli 2, Oxilia 11, Maspero 3, Denegri 9, Buscaroli ne, Guidi ne. All. Cancellieri.