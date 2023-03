L’Atletica Piacenza fa il pieno ai Campionati regionali Ragazzi

L’Atletica Piacenza ha portato una nutritissima compagine a gareggiare ai Campionati regionali categoria Ragazzi e Ragazze indoor, tenutisi a Parma il 5 marzo, ottenendo anche ottimi risultati.

Lato maschile la coppia Valentino Palpi e Nicolò Losi è stata quella più capace di impressionare tra i numerosissimi biancorossi in gara.

Valentino ha corso i 60hs qualificandosi per la finale B superando le barriere in 10”71; arrivato alla resa dei conti, il giovanissimo si è nuovamente migliorato correndo in 10”48, classificandosi quindi settimo. Lo stesso atleta ha poi saltato 1,32 m in alto.

Anche Nicolò Losi ha gareggiato nel salto in alto: il portacolori dell’Atletica Piacenza ha valicato l’asticella posta a 1,36 raggiungendo il quarto posto. Lo stesso Nicolò ha poi corso i 60m piani in 8”64, qualificandosi per la finale, in seguito non disputata.

Bella prestazione anche per Bianca Russo, capace di piazzarsi al sesto posto sui 1000m, corsi nell’eccellente crono di 3’32”07.

Bravissima anche Eva Bettinardi, capace di balzare nel salto in lungo a 4,05m.

Oltre agli ottimi risultati individuali, è bene ricordare che l’Atletica Piacenza ha portato a gareggiare ben 53 atleti gara. Questa capacità di coinvolgimento e di valorizzazione dei giovani del territorio è veramente ancora una volta il segno distintivo del sodalizio biancorosso, che si avvale della collaborazione di ottimi tecnici, in questo caso Lorenzo Perazzoli ed Edoardo Rossi.

Ora l’Atletica Piacenza si prepara ad un appuntamento molto importante: i Campionati italiani di Corsa Campestre che si terranno a Gubbio il prossimo weekend e vedranno protagonisti la squadra Assoluti composta da Giovanni Tuzzi, Giacomo Marchesi, Filippo Trevisani ed Elia Rebecchi, nonché Allegra Santelli come individualista per la gara juniores.