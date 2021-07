Laura Tacchini sarà il baluardo della seconda linea della Pallavolo Sangiorgio

La società Pallavolo Sangiorgio rende noto con piacere di aver rinnovato l’accordo con l’atleta Laura Tacchini per la stagione 2021/2022. Nata a Piacenza il 20 febbraio 1992, Tacchini è cresciuta nel settore giovanile del River Volley. Doti tecniche ed atletiche l’hanno messa in luce alla Terreverdiane Fontanellato nel parmense e nella stagione 2009/2010 è stata inserita nella rosa che ha conquistato la promozione in A2.

La stagione successiva è passata all’Arda Volley Fiorenzuola mentre nel 2012 ha abbondato l’attività per proseguire gli studi. Nel 2014 il primo arrivo alla Pallavolo Sangiorgio in serie C, in tre stagioni ha contribuito due volte alla conquista dei play off promozione per la B2.

Nella stagione 2016 ha lasciato nuovamente l’attività per motivi di lavoro per poi ritornare nell’estate 2020 accettando la proposta della Pallavolo Sangiorgio e debuttando come libero titolare nei tornei nazionali.

Coach Matteo Capra

Sono molto contento di proseguire il lavoro iniziato l’anno scorso. Giocatrice ha nell’istinto una dota naturale molto importante ma dobbiamo ancora lavorare molto sull’approccio tattico e tecnico. E’ una sfida che abbiamo fatto l’una con l’altra e sono convinto che potremo vincerla. Sarà un tassello importante del roster”.

Con il rinnovo di Laura Tacchini, salgono a cinque le conferme del roster che la scorsa stagione ha conquistato i play off per la promozione in B1. Infatti difenderanno i colori albicelesti piacentini l’alzatrice Micaela Perini, l’opposta Alisa Hodzic, la schiacciatrice Greta Galelli e la centrale Valentina Zoppi. I volti nuovi a disposizione dello staff tecnico, guidato da coach Matteo Capra, sono quattro: la schiacciatrice Chiara Tonini (in realtà un ritorno) e la centrale Maria Chiara D’Adamo, entrambe provenienti dalla Pallavolo Alsenese, l’alzatrice Anna Salimberni da Soverato (A2) e la schiacciatrice Elisa Viaroli dal Piace Volley (serie D) che ricoprirà il ruolo di secondo libero.