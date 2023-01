Lavoratore in nero in un locale e irregolarità in un cantiere edile, controlli dei carabinieri: elevate sanzioni per 20 mila euro

Dopo due ispezioni in un cantiere edile ed in un locale pubblico, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Piacenza, insieme ai colleghi del Comando Provinciale, hanno denunciato il titolare di un’impresa edile, sospeso un’attività, elevato sanzioni amministrative per circa 7.500 euro, ed ammende per 11.300 euro.

La particolare attività ha avuto un duplice scopo : la prevenzione degli infortuni professionali ed il rispetto delle molteplici normative in materia di lavoro, sicurezza e di ambiente.

Dopo gli accessi e ispezioni avvenuti alla fine dello scorso anno, a conclusione di tutto l’iter ispettivo, mercoledì 25 gennaio 2023, i militari del NIL hanno sanzionato la titolare di un locale pubblico in Cadeo (PC) per aver occupato in “nero” un lavoratore su due dipendenti, con conseguente adozione del provvedimento di sospensione dell’attività. Alla titolare sono state elevate sanzioni amministrative pari a 6.100 euro.

Il titolare di un’impresa edile, invece, con sede legale in provincia di Pavia, dopo un’ispezione in un cantiere in Gragnano Trebbiense a conclusione dell’attività ispettiva, è stato denunciato per non aver formato i propri lavoratori e per aver omesso di inviarli a visita medica. Inoltre è stato sanzionato per aver effettuato infedeli registrazioni nel libro unico del lavoro circa le somme erogate a titolo di trasferte in realtà mai effettuate e per non aver consegnato ai dipendenti copia sottoscritta del contratto di lavoro. Sono state levate ammende pari a 11.300 euro, sanzioni amministrative pari a 1.300 euro e recuperati contributi e premi per un imponibile evaso pari a circa 5.500 euro.